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    BVB verlängert mit Geschäftsführern Cramer, Ricken und Treß

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB verlängert Verträge seiner drei Geschäftsführer
    • Carsten Cramer wird Vorsitzender der Geschäftsführung
    • Ricken bleibt bis 2030, Treß scheidet 2028 aus
    BVB verlängert mit Geschäftsführern Cramer, Ricken und Treß
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat die Verträge seiner Geschäftsführer Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß verlängert. Cramer, der zuvor als Sprecher der Geschäftsführung fungierte, wird nun ihr Vorsitzender.

    "Ich habe großes Vertrauen in Carsten Cramer und die gesamte Geschäftsführung. Sie verfügt über die Erfahrung, die Kompetenz und das Verständnis für die besondere Identität unseres Clubs, um Borussia Dortmund erfolgreich in die Zukunft zu führen", wird BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke in einer Vereinsmitteilung zitiert.

    Cramer: BVB "mit klarer Haltung weiterentwickeln"

    Cramers ursprünglich bis zum kommenden Sommer laufender Vertrag gilt nun bis zum 30. Juni 2031. Der Kontrakt des früheren BVB-Spielers und heutigen Sport-Geschäftsführers Ricken endet ein Jahr früher. Treß will noch bis zum Sommer 2028 in seiner Funktion bleiben und dann aus der Geschäftsführung ausscheiden. Der Vertrag von Svenja Schlenker, die das vierköpfige Gremium komplettiert, bleibt unverändert und läuft wie der von Treß bis zum 30. Juni 2028.

    "Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich Borussia Dortmund zukunftsorientiert aufstellen und mit klarer Haltung weiterentwickeln", sagte Cramer. "Unser Anspruch ist es, den BVB sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil und fest verwurzelt in seinen Werten in die Zukunft zu führen."

    Der heute 57-Jährige ist seit 2010 bei Borussia Dortmund und seit 2018 in der Geschäftsführung. Im vergangenen November übernahm der Marketing-Chef die Nachfolge von Watzke als Sprecher des Gremiums./the/DP/jha

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 3,16 auf Tradegate (28. September 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +58,98 %/+58,98 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung möglicher Transfers von BVB-Talenten. Diskutiert wird, ob Samuele Inacio bei einem passenden Angebot verkauft werden sollte oder wegen eines erwarteten Marktwertpotenzials von über 50 Mio. Euro zu halten ist. Zudem wird gefordert, junge Spieler wie Adeyemi und Brunner nicht zu niedrigen Preisen abzugeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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