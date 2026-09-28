EUR/USD: MeVis passt Prognose für 2025/26 an – was Anleger wissen müssen
MeVis Medical Solutions AG korrigiert ihre Erwartungen: Schwächere Nachfrage und schleppende Screening-Programme zwingen das Unternehmen zu einer deutlichen Prognosesenkung.
Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006
- MeVis Medical Solutions AG hat am 28. September 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 angepasst.
- Die Anpassung beruht auf vorläufigen Ergebnissen; das Unternehmen rechnet damit, die bisherigen Ziele zu verfehlen.
- Belastend wirken die gedämpfte Nachfrage im Mammographiegeschäft des Kunden Hologic und die weiterhin langsame Umsetzung des Lungenkrebs-Screenings in Deutschland.
- Der erwartete Umsatz liegt nun bei 15,0 bis 15,5 Mio. Euro, statt der zuvor prognostizierten 16,5 bis 17,0 Mio. Euro.
- Für das EBIT erwartet MeVis nun einen Verlust von 1,0 bis 1,5 Mio. Euro; zuvor war ein Gewinn von 0,5 bis 1,0 Mio. Euro prognostiziert.
- Die Prognose basiert auf einem angenommenen stabilen Wechselkurs von 1,16 US-Dollar je Euro.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,13650USD und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,13665USD das entspricht einem Plus von +0,01 % seit der Veröffentlichung.
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