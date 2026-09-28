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    Besonders beachtet!

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    DoorDash Registered (A) Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die DoorDash Registered (A) Aktie bisher Verluste von -6,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DoorDash Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - DoorDash Registered (A) Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 28.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

    DoorDash Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.09.2026

    Rote Vorzeichen bei DoorDash Registered (A): Der Kurs rutscht um -6,86 % auf 158,19 ab. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die DoorDash Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,14 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -6,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,96 %. Im Jahr 2026 gab es für DoorDash Registered (A) bisher ein Minus von -13,35 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

    DoorDash Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,34 %
    1 Monat -20,96 %
    3 Monate +6,14 %
    1 Jahr -24,31 %
    Stand: 28.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

    Es gibt 409 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,90 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 28.09. - US Tech 100 schwach -0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DoorDash Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DoorDash Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DoorDash Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    DoorDash Registered (A)

    -6,85 %
    -7,07 %
    -21,25 %
    +4,88 %
    -23,39 %
    +130,57 %
    +148,37 %
    ISIN:US25809K1051WKN:A2QHEA
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