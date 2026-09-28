Erdogan zeigt Interesse an deutschen Wahlergebnissen

"Er war auch sehr interessiert an meiner Einschätzung zu den jüngsten Wahlergebnissen", betonte Wüst. "Wir haben uns darüber sehr intensiv ausgetauscht." Erdogan sei aber auch bis hin "zu jüngsten Ereignissen im Fußball" sehr interessiert und darüber informiert, was in Deutschland die Menschen bewege.

ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst großes Interesse an den jüngsten Wahlergebnissen in Deutschland gezeigt. Erdogan verfolge die innenpolitische Lage in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, "sehr, sehr genau", sagte Wüst nach einem rund 50 Minuten dauernden Treffen mit dem Präsidenten in Ankara.

Der nordrhein-westfälische Regierungschef wird seit Wochen als möglicher Nachfolger des unter Druck stehenden Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) gehandelt. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatte die AfD fast die absolute Mehrheit erreicht, während die CDU einbrach. In Mecklenburg-Vorpommern hatte die AfD bei der Landtagswahl ebenfalls die meisten Stimmen geholt, während die CDU aus dem Landtag flog. In Berlin wurde die CDU von der Linken von Platz eins im Parlament verdrängt.

Auch Rüstung war ein Thema



Die Türkei als Nato-Land habe auch ein großes Interesse daran, im Bereich Rüstung noch enger zusammenzuarbeiten und gegenseitig von Innovationen zu profitieren, sagte Wüst weiter. Das Interesse sei beidseitig. Erdogan sei sehr gut darüber informiert, was die in Nordrhein-Westfalen beheimatete Rüstungsindustrie zu bieten habe./dot/DP/jha



