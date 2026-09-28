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    Bayer vor wichtiger Zulassung

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    Neue Chance für Bayer: FDA macht bei Lynkuet jetzt Tempo

    Bayer erhält von der FDA eine beschleunigte Prüfung für Lynkuet. Die mögliche Zulassungserweiterung könnte das Marktpotenzial deutlich erhöhen.

    Für Sie zusammengefasst
    Bayer vor wichtiger Zulassung - Neue Chance für Bayer: FDA macht bei Lynkuet jetzt Tempo
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Bayer kommt bei einer möglichen Ausweitung der US-Zulassung für Lynkuet voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den ergänzenden Zulassungsantrag angenommen und eine beschleunigte Prüfung gewährt. Geprüft wird das Mittel zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Hitzewallungen bei Frauen, die wegen hormonrezeptorpositiven Brustkrebs eine endokrine Therapie erhalten. Grundlage des Antrags ist die Phase-III-Studie OASIS-4 mit 474 Frauen. Lynkuet erreichte den primären Endpunkt und senkte die Häufigkeit der Hitzewallungen nach vier und zwölf Wochen signifikant stärker als Placebo. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehörten Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schläfrigkeit.

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    Für Bayer könnte die Zulassungserweiterung das Marktpotenzial des Medikaments deutlich vergrößern. Lynkuet ist in den USA bereits seit Oktober 2025 gegen Hitzewallungen infolge der Menopause zugelassen. Mit der Priority Review dürfte eine Entscheidung der FDA innerhalb der kommenden Monate fallen. Für die Bayer-Aktie ist der Schritt vor allem strategisch positiv, weil Lynkuet damit die Chance auf ein deutlich breiteres Einsatzgebiet bekommt. Eine Zulassung in der zusätzlichen Brustkrebs-Indikation könnte die adressierbare Patientenzahl erhöhen, zusätzliche Umsätze bringen und das Pharmageschäft stärken. Kurzfristig dürfte die Aktie davon zwar nur begrenzt profitieren, solange eine endgültige FDA-Entscheidung noch aussteht. Für die Zukunft wäre ein Erfolg aber wichtig, weil Bayer damit sein Portfolio um ein weiteres wachstumsstarkes Spezialmedikament erweitern und die Abhängigkeit von älteren Produkten schrittweise verringern könnte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 50,90EUR auf Tradegate (28. September 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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