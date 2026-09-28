ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax rutscht mit US-Schwäche knapp ins Minus
- Dax schließt nach US-Börsenschwäche leicht im Minus
- 100-Tage-Linie hält, der MDax verliert 0,44 Prozent
- KI-Sorgen und Ölpreise trüben die Anlegerstimmung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag der Schwäche der US-Börsen nicht ganz entziehen können. Erst im späten Handel drehte der deutsche Leitindex ins Minus und schloss 0,13 Prozent tiefer mit 25.374,42 Punkten. Davor hatte er den wieder kräftig steigenden Ölpreisen und Anleiherenditen sowie neuen Negativ-Schlagzeilen aus der KI-Branche getrotzt.
Immerhin hielt einmal mehr die Unterstützung im Bereich der für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100-Tage-Linie. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank letztlich um 0,44 Prozent auf 30.895,59 Punkte.
"In der aktuell eher düsteren Gemengelage haben sich die Anleger in Frankfurt heute weiter an den Strohhalm der Diplomatie geklammert", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Deren Fragilität lasse sich derzeit besonders gut an den Öl- und Goldpreisen ablesen, "die derzeit die Seismografen der Diplomatie im Nahen Osten sind".
Zeitgleich gerate das Thema KI als Marktstütze durch die Sorgen um den Hyperscaler Oracle und die Finanzierung der enormen Investitionen in KI-Rechenzentren sowie durch die Trainingspause von OpenAI ins Wanken, so der Experte weiter. Dies zwinge die Anleger dazu, "ihre bisherigen Annahmen über Wachstum und Monetarisierung im KI-Sektor neu zu kalkulieren".
Laut dem US-Nachrichtenportal "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, wird bereits zu Wochenbeginn mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran gerechnet. Die Stimmung bleibt aber angesichts der verhärteten Fronten zwischen den beiden Kriegsparteien anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost. Die Ölpreise legten wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte.
Am deutschen Aktienmarkt standen erneut die Chemietitel Evonik und BASF im Fokus. Evonik zogen etwas an und schlossen 2,4 Prozent fester. Der "Financial Times" zufolge lehnt das Unternehmen die jüngste Übernahmeofferte des Ludwigshafener Branchenkollegen ab. Die BASF-Titel gingen 0,3 Prozent tiefer aus dem Handel.
Für die Aktien des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius ging es um 2 Prozent hoch. Hier wies Experte Charlie Haywood von Bank of America in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen darauf hin, dass der Analystenkonsens den Einfluss von Zollrückerstattungen wohl nicht sauber berücksichtigt habe. Auf bereinigter Basis glaubt er an ein solides Quartal.
Die Renk -Titel litten mit minus 2,4 Prozent unter einem Kommentar der US-Bank JPMorgan, der sich ebenfalls mit dem kommenden Zwischenbericht beschäftigte. Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte.
Im Nebenwerte-Index SDax zogen Redcare Pharmacy und Südzucker die Blicke auf sich. Die Online-Apotheke hob dank des guten Geschäfts mit E-Rezepten und verschreibungspflichtigen Medikamenten ihren Umsatzausblick für 2026 erneut an. Die Aktie sprang daraufhin als Index-Spitzenreiter um 12,7 Prozent hoch.
Auch für das Papier des Zuckerherstellers war es zeitweise deutlich nach oben gegangen. Am Ende stand noch ein Plus von 3,1 Prozent zu Buche. Zwar waren die vorgelegten Quartalszahlen stark ausgefallen. Doch die nur am unteren Ende angehobene operative Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 halte mit dem Umsatz nicht Schritt, monierte ein Händler. Zudem habe es keine neuen Informationen zum Zucker-Segment gegeben - dieses aber sei weiterhin der entscheidende Faktor für die Geschäftsjahreszahlen 2027/28.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat am Montag fast auf der Stelle. In London und Zürich gab es ebenfalls wenig Bewegung. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende rund 0,7 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 fast doppelt so viel./gl/he
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 50,45 auf Tradegate (28. September 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -29,19 %/+11,28 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!