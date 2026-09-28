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    Aktien Wien Schluss

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    ATX steigt über 7.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX steigt über 7.000 Punkte und erreicht Rekord
    • Analystenlob stützt Verbund- und Erste-Aktien
    • Agrana hebt Prognose an, AT&S und VIG verlieren
    Aktien Wien Schluss - ATX steigt über 7.000 Punkte
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag über die Marke von 7.000 Punkten geklettert. Der Leitindex ATX notierte zum Handelsschluss bei 7.012,13 Zählern und damit 0,99 Prozent über dem Niveau von Freitag. Mit zwischenzeitlichen 7.043,27 Punkten stellte der ATX zudem einen Rekord auf. Der ATX Prime stieg um 0,95 Prozent auf 3.433,29 Punkte. Die Wiener Börse profitierte auch von positiven Analysten-Empfehlungen. Das europäische Umfeld zeigte sich wenig bewegt.

    Wie es im Iran-Krieg weitergeht, ist vorerst noch unklar. Teheran plant staatlichen Medien zufolge keine neuen Gespräche mit den USA über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Die iranische Delegation in New York habe "keine Pläne für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten", berichtete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA am Montag unter Berufung auf Delegationskreise. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, er rechne mit einer Fortsetzung der Gespräche in den nächsten Tagen. Einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz hatte er allerdings zurückgewiesen.

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    Die Analysten von Deutsche Bank Research erhöhten ihre Empfehlung für die Verbund-Aktien von "Sell" auf "Hold". Das Kursziel hoben sie von 55 auf 60 Euro an. "Der mittelfristige Anstieg der Strompreise gleicht die Gewinnwarnung, die wir im Laufe dieses Jahres erwarten, mehr als aus. Zudem hat der österreichische Verfassungsgerichtshof in der vergangenen Woche die Rechtmäßigkeit der Gewinnabgabe in Frage gestellt; eine Entscheidung wird bis zum Jahresende erwartet", schrieb der zuständige Experte Olly Jeffrery. Zum Vergleich: Die Verbund-Aktien notierten zum Handelsschluss mit einem Plus von 3,36 Prozent bei 64,65 Euro.

    Zudem hielten die Deutsche-Bank-Analysten das Kursziel für die Aktien der Erste Group bei 131 Euro sowie die Empfehlung "Buy" aufrecht. Die Analysten von Barclays beließen ebenfalls sowohl ihr Kursziel (135 Euro) als auch ihre Empfehlung ("Overweight"). Die Erste Group hat am Freitag bekanntgegeben, ihre Beteiligung an der polnischen Tochterbank Erste Bank Polska ausbauen zu wollen. Die Erste kündigte ein freiwilliges Übernahmeangebot an, um den bestehenden Anteil von 49 Prozent an der Erste Bank Polska auf bis zu 75 Prozent aufzustocken. Sie bietet 713 Zloty (rund 163 Euro) je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 22,1 Prozent auf den Referenzpreis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Einstiegs bei der Bank im Mai 2025. Die Aktien der Erste Group schlossen mit einem Plus von 2,68 Prozent bei 126,40 Euro.

    Agrana steigerte im zweiten Quartal des Wirtschaftsjahres 2026/27 das operative Ergebnis (Ebit) deutlich und hob daher auch die Prognose für das Gesamtjahr an. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern geht davon aus, dass das Ebit im laufenden Wirtschaftsjahr in einer Bandbreite von 90 bis 110 Millionen Euro liegen wird. Die Agrana-Aktien stiegen um 2,63 Prozent.

    Außerdem legten die Wienerberger -Werte im ATX um 2,14 Prozent zu. Im prime market gewannen Polytec-Aktien 2,94 Prozent und FACC 2,72 Prozent.

    Unter den Verlierern befanden sich die AT&S -Aktien, die 2,7 Prozent verloren. Bei den Techwerten drückte auf die Stimmung, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetzte. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte.

    Ein deutliches Minus setzte es auch bei den Versicherungswerten von Uniqa mit einem Abschlag von 2,46 Prozent und VIG mit 2,03 Prozent. Die Vienna Insurance Group will nach dem Kauf der deutschen Nürnberger Versicherung die verbliebenen Aktionäre mit 120 Euro je Aktie abfinden. Die VIG hält bereits 99,3 Prozent./rst/ste/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (28. September 2026, 18:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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