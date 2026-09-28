Wüst spricht mit Erdogan auch über deutsche Innenpolitik

FORD UND GEELY AUTO SCHLIESSEN SICH IN EUROPA ZUSAMMEN, UM

IN SPANIEN MULTI-ENERGY-FAHRZEUGE DER NÄCHSTEN GENERATION

ZU PRODUZIEREN

• Die globalen Automobilhersteller planen die Gründung eines Produktions-Joint-

Ventures im Ford-Werk in Valencia (Spanien), um durch die Bündelung von

Kapazitäten und eine optimale Werksauslastung gemeinsam Fahrzeuge der Marken

Ford und Geely zu bauen

• Die Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Geschäftsgrundsätzen

basiert, sichert die Zukunft des Werks in Valencia, sorgt für langfristige Stabilität und

schafft das Potenzial für künftiges Beschäftigungswachstum im Bereich der

Hightech-Fertigung

• Das Joint Venture trägt den neuen Gegebenheiten des europäischen Marktes

Rechnung – dem intensiven globalen Wettbewerb, dem unerbittlichen Kostendruck

und den immer strengeren Vorschriften – und versetzt das Werk in Valencia in die

Lage, nach den sich in der Branche abzeichnenden neuen Kostenmaßstäben zu

produzieren

• Das Werk in Valencia wird eine neue Generation emissionsarmer und

emissionsfreier Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und den Kunden

ein herausragendes Technologieerlebnis bieten

• Das Joint Venture soll voraussichtlich einen völlig neuen Multi-Energy-Crossover für

Ford sowie ein neues Modell der Bronco-Familie und zwei elektrische SUVs von

Geely produzieren; die Produktion soll 2028 anlaufen. Die Produktion des Kuga läuft

unterbrechungsfrei weiter

• Die Zusammenarbeit beschleunigt die Expansion von Geely Auto in Europa und

unterstützt die Produktoffensive von Ford, bis 2029 fünf neue Fahrzeuge in die

europäischen Showrooms zu bringen





VALENCIA, Spanien – 23. Juli 2026 – Die Ford Motor Company und Geely

Automobile Holdings (im Folgenden „Geely Auto") gaben heute eine Vereinbarung

zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Joint Ventures (JV) am Ford-

Produktionsstandort in Valencia, Spanien, bekannt.

Das neue Joint Venture wird Multi-Energy-Pkw der Marken Ford und Geely für den

europäischen Markt produzieren und damit den europäischen Autofahrern eine

größere Auswahl und einen höheren Mehrwert bieten.

In Europa spielt sich derzeit einer der härtesten Wettbewerbskämpfe der globalen

Automobilindustrie ab. Verschärfte Vorschriften, hohe Betriebskosten und eine

neue Generation globaler Wettbewerber haben die Maßstäbe der Branche in Bezug

auf Herstellungskosten, Fahrzeugtechnologie und Softwareerfahrung neu definiert.

Durch die Bündelung der Produktionsmengen werden Ford und Geely die Kapazität

des Werks in Valencia optimal auslasten und die Kosten für jedes dort gebaute

Fahrzeug senken. So bleiben sie im Rahmen dieses sich entwickelnden

Kostenstandards wettbewerbsfähig, liefern gleichzeitig Multi-Energy-Fahrzeuge von

Weltklasse und stärken dabei die lokale Wirtschaft in Valencia.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird das Joint Venture im ersten

Halbjahr 2027 den Betrieb aufnehmen; die ersten Neufahrzeuge sollen 2028 vom

Band laufen. Das Werk in Valencia wird in der Übergangszeit weiterhin den Ford

Kuga produzieren.

„Dieses Joint Venture mit Ford in Europa spiegelt unser Engagement für eine offene,

kooperative Produktentwicklung als Teil unserer Wachstumsstrategie wider und

vertieft unsere lokale Präsenz sowie unser Engagement für die Kunden in Europa",

sagte Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. „Wir sind bestrebt, Fahrzeuge

anzubieten, für die sich europäische Kunden aufgrund ihrer Vorzüge entscheiden:

aufgrund branchenführender Ausstattungsmerkmale, aufgrund hoher Qualität und

aufgrund ihres aktiven Beitrags zu einer grünen Zukunft Europas. Einfach

ausgedrückt: Wir bauen Autos in Europa, für Europa, gemeinsam mit einem

vertrauenswürdigen Partner.“

Die Partnerschaft zwischen Ford und Geely basiert auf Vertrauen und Respekt, die

bis ins Jahr 2010 zurückreichen, als Ford Volvo Cars an Geely verkaufte und

beobachten konnte, wie das Unternehmen die Marke schützte und wiederbelebte.

Beide Unternehmen teilen das Bekenntnis zu Qualität, kosteneffizienter

Beschaffung und kontinuierlicher Verbesserung sowie die Überzeugung, dass

Kunden ihren eigenen Weg durch die Energiewende selbst wählen können.

Valencia wird zum Vorreiter für CO₂-arme Mobilität

Das Joint Venture wird das Ford-Werk in Valencia – das bereits heute zu den

produktivsten und modernsten Werken Europas zählt und über eine potenzielle

Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen verfügt – in einen gemeinsamen

Hightech-Produktionsstandort umwandeln, der darauf ausgelegt ist, im Rahmen

des neuen globalen Kostenstandards der Branche wettbewerbsfähig zu sein. Das

Werk nimmt seit seiner Eröffnung im Jahr 1976 eine Vorreiterrolle auf dem

europäischen Markt ein. Damals wurde dort der ursprüngliche Ford Fiesta gebaut –

Fords erstes weltweit vertriebenes Fahrzeug mit Frontantrieb, das sich als großer

Erfolg erwies. Ford war der erste nicht-spanische Automobilhersteller, der in

Valencia produzierte. Dies war der Beginn einer Partnerschaft mit Spanien und

seinen Menschen, die bis heute ungebrochen ist.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Eigentümerstruktur wird Ford 66 % des neuen

Unternehmens halten und Geely Auto 34 %.

Attraktive Modellpalette

„Seit fast 50 Jahren werden in Valencia einige der beliebtesten Autos unserer

Geschichte gebaut, und nun wird dieses Team dazu beitragen, unsere Zukunft zu

gestalten", sagte Jim Baumbick, Präsident von Ford in Europa. „Deshalb bauen wir

gemeinsam mit einem kompetenten Partner wie Geely Auto ein flexibles,

kosteneffizientes Produktionssystem auf. Gemeinsam können wir ein erstklassiges

Werk mit hervorragenden Mitarbeitern voll auslasten und den neuen

Kostenmaßstab der Branche erfüllen. All dies ist Teil der Vision von Ford,

europäischen Autofahrern ein aus dem Rallyesport stammendes Fahrverhalten,

echte Geländegängigkeit und Multi-Energy-Technologie mit der unverwechselbaren

DNA von Ford zu bieten.“

Das Joint Venture wird das Know-how in den Bereichen Technik, Fertigung und

Entwicklung von zwei der weltweit führenden Automobilhersteller bündeln, um

sowohl von Ford als auch von Geely hergestellte emissionsarme und emissionsfreie

Personenkraftwagen zu bauen. Die Fahrzeuge werden speziell auf europäische

Autofahrer zugeschnitten sein und ihnen eine Auswahl an Antriebstechnologien

sowie herausragende digitale Erlebnisse bieten.

Ford Modelle:

• Der beliebte Ford Kuga: Die Produktion des Ford Kuga – eines der

beliebtesten Plug-in-Hybridfahrzeuge Europas – wird in Valencia ohne

Unterbrechung fortgesetzt.

• Ein robuster neuer Bronco: In Valencia wird zudem ein neues Modell der

weltweiten Bronco-Familie produziert – ein robuster, kompakter und

abenteuertauglicher SUV, der speziell für europäische Straßen konzipiert ist

und dessen Produktion 2028 anlaufen soll.

• Ein komplett neuer Crossover: Ein von Ford designter und gemeinsam mit

Geely entwickelter Multi-Energy-Crossover für Familien wird 2028 auf den

Markt kommen. Das Fahrzeug, das mit den für Ford typischen technischen

Stärken und der charakteristischen Fahrdynamik ausgestattet ist, ist Teil

einer ehrgeizigen Produktoffensive, in deren Rahmen bis 2029 fünf neue

Multi-Energy-Fahrzeuge in Europa eingeführt werden sollen.

Geely Modelle:

• Elegante Elektro-SUVs: Geely Auto plant, im Werk in Valencia zwei Elektro-

SUVs zu produzieren, um seine Ausrichtung auf den europäischen Markt und

seine Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben. Die ersten Modelle

der Marke Geely, die im Rahmen dieses Joint Ventures hergestellt werden,

sollen 2028 vom Band laufen.





Das Joint Venture unterstützt die internationale Expansion von Geely Auto,

nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 474.228 Fahrzeuge im Ausland

verkauft hat, und treibt gleichzeitig Fords Strategie voran, durch Partnerschaften in

Europa Schnelligkeit, Effizienz und Größenvorteile zu erzielen.

„Diese Partnerschaft zeigt, wie Automobilhersteller die industrielle Basis Europas

stärken, aber wir können das nicht alleine schaffen“, sagte Jim Baumbick. „Was wir

in Valencia mit der kontinuierlichen Unterstützung der spanischen Zentral- und

Regionalregierungen erreicht haben, ist ein Musterbeispiel für eine öffentlich-

private Partnerschaft, das Maßstäbe für den Rest Europas setzt.“





Über Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn,

Michigan, das sich dafür einsetzt, eine bessere Welt zu schaffen, in der jeder Mensch

sich frei bewegen und seine Träume verwirklichen kann. Der Ford+ Plan des

Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung kombiniert bestehende Stärken, neue

Fähigkeiten und ständige Beziehungen zu Kunden, um die Kundenerlebnisse zu

bereichern und deren Loyalität zu vertiefen. Ford entwickelt und liefert innovative,

unverzichtbare Ford-Trucks, SUVs, Nutzfahrzeuge und Pkw sowie Lincoln-

Luxusfahrzeuge und vernetzte Dienste. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die

freie Wahl über drei kundenorientierte Geschäftssegmente: Ford Blue, das ikonische

benzinbetriebene und Hybridfahrzeuge entwickelt; Ford Model e, das software basierte

Elektrofahrzeuge entwickelt, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse für alle Kunden

definiert; und Ford Pro, das gewerblichen Kunden hilft, ihre Geschäfte mit auf ihre

Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeugen und Dienstleistungen zu transformieren und

zu erweitern. Darüber hinaus bietet Ford Finanzdienstleistungen über die Ford Motor

Credit Company an. Ford beschäftigt weltweit etwa 168.000 Mitarbeiter.





Weitere Informationen über das Unternehmen sowie seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter corporate.ford.com Kontakt für Medien:

Dirk Ellenbeck, Ford in Europe

M: +49 171 301 4900

dellenb2@ .com

Über Geely Auto Group





Die Geely Auto Group ist ein weltweit führendes Automobilunternehmen mit Hauptsitz in

Hangzhou, China. Als Teil der Zhejiang Geely Holding Group entwickelt und produziert

die Geely Auto Group Personenkraftwagen unter den Marken Geely, Lynk & Co und

Zeekr.