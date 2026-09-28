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    Polen

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    Wieder russischer Angriff in Ukraine nahe von Grenzübergang

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohne schlägt erneut nahe Polens Grenze ein
    • Polens Luftraum bleibt unberührt, Alarm endet in Lublin
    • Mehrere Drohnenangriffe, auch ein Zug bei Dorohusk
    Polen - Wieder russischer Angriff in Ukraine nahe von Grenzübergang
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut eine Drohnenattacke unweit von einem Grenzübergang gegeben. "Ein weiterer Angriff Russlands auf die Westukraine. Eine düsengetriebene Drohne ist auf ukrainischer Seite etwa zwei Kilometer vom Grenzübergang zu Polen in Dorohusk eingeschlagen", schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Plattform X. Der Luftraum über Polen wurde demnach nicht verletzt.

    Wie das Oberkommando der polnischen Streitkräfte bekannt gab, wurde in der Region um Lublin im Südosten Polen während russischer Luftschläge gegen die Westukraine Luftalarm ausgelöst. Dieser sei nach einer Viertelstunde wieder aufgehoben worden.

    In den vergangenen zwei Wochen war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn mehrfach zu russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung wirft Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor./dhe/DP/jha






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