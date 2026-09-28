Carvana Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 28.09.2026

Die Carvana Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 52,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,41 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Carvana Registered (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,22 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,25 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -21,67 % verloren.

Während Carvana Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %. Damit gehört Carvana Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,92 % 1 Monat -17,25 % 3 Monate +4,22 % 1 Jahr -9,61 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Stand: 28.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 720 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,41 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Carvana Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Carvana Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Carvana Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.