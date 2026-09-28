Hapag-Lloyd überrascht: Ergebnisprognose erneut angehoben
Hapag-Lloyd überrascht erneut: Dank anhaltend starker Nachfrage und höherer Frachtraten hebt die Reederei ihre Ergebnisprognose für 2026 deutlich an.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag-Lloyd hat am 28. September 2026 die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.
- Das erwartete Konzern-EBITDA liegt nun bei 3,9 bis 4,4 Mrd. US-Dollar, zuvor waren 2,7 bis 3,7 Mrd. US-Dollar prognostiziert.
- Das erwartete Konzern-EBIT wurde auf 1,25 bis 1,75 Mrd. US-Dollar erhöht; zuvor lag die Spanne bei 0,1 bis 1,1 Mrd. US-Dollar.
- In Euro entspricht die neue EBITDA-Prognose 3,4 bis 3,8 Mrd. Euro und die EBIT-Prognose 1,1 bis 1,5 Mrd. Euro.
- Als Gründe nennt das Unternehmen die anhaltend starke Marktnachfrage und die weiterhin positive Entwicklung der Spotfrachtraten.
- Die Prognose bleibt wegen volatiler Frachtraten und anhaltender geopolitischer Herausforderungen mit hoher Unsicherheit behaftet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hapag-Lloyd ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 138,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,79 % im
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11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 138,30EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
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