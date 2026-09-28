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    Marktgeflüster

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    Trump, Nvidia, KI-Blase: Könnt ihr die Verzweiflung auch riechen?

    Und steigende Zinsen sind Gift für die KI-Blase, die US-Wirtschaft insgesamt - und vor allem für Trump und seinen Finanzminister Bessent vor den US-Zwischenwahlen! Also braucht es wieder Fake News in Sachen Öl, um die Ka

    Trump lanciert verzweifelt Fake News, Nvidia versucht mit Aktienrückkäufen die KI-Blase zu retten - aber die Zinsen steigen immer weiter! Und steigende Zinsen sind Gift für die KI-Blase, die US-Wirtschaft insgesamt - und vor allem für Trump und seinen Finanzminister Bessent vor den US-Zwischenwahlen! Also braucht es wieder Fake News in Sachen Öl, um die Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken - aber der Iran dementiert immer schneller. Die US-Aktienmärkte schwach - die Marktbreite katastrophal angesichts der Tatsache, dass die US-Indizes nahe des Allzeithochs handeln. Heute waren auch KI-Aktien unter Druck - dann kam die Meldung vom gigantische Aktien-Rückkauf von Nvidia. Aber Nvidia sollte als Bürge der KI-Blase mit hunderten Milliarden an Garantien lieber sein Pulver trocken halten, statt es zu verschenken: Nvidia-Chef Huang geht also all-in, weil er sieht, dass die Stimmung mit den steigenden Zinsen zu kippen droht!

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump, Nvidia, KI-Blase: Könnt ihr die Verzweiflung auch riechen? Trump lanciert verzweifelt Fake News, Nvidia versucht mit Aktienrückkäufen die KI-Blase zu retten - aber die Zinsen steigen immer weiter!
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