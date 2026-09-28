Trump, Nvidia, KI-Blase: Könnt ihr die Verzweiflung auch riechen?

Trump lanciert verzweifelt Fake News, Nvidia versucht mit Aktienrückkäufen die KI-Blase zu retten - aber die Zinsen steigen immer weiter! Und steigende Zinsen sind Gift für die KI-Blase, die US-Wirtschaft insgesamt - und vor allem für Trump und seinen Finanzminister Bessent vor den US-Zwischenwahlen! Also braucht es wieder Fake News in Sachen Öl, um die Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken - aber der Iran dementiert immer schneller. Die US-Aktienmärkte schwach - die Marktbreite katastrophal angesichts der Tatsache, dass die US-Indizes nahe des Allzeithochs handeln. Heute waren auch KI-Aktien unter Druck - dann kam die Meldung vom gigantische Aktien-Rückkauf von Nvidia. Aber Nvidia sollte als Bürge der KI-Blase mit hunderten Milliarden an Garantien lieber sein Pulver trocken halten, statt es zu verschenken: Nvidia-Chef Huang geht also all-in, weil er sieht, dass die Stimmung mit den steigenden Zinsen zu kippen droht!

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