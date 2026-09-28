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    ROUNDUP

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    VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriepartner aus China

    Für Sie zusammengefasst
    • VW und Gotion planen drei Gemeinschaftsfirmen
    • VW und Gotion investieren Milliarden in Standorte
    • Kooperation stärkt Europas Batterieversorgung
    ROUNDUP - VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriepartner aus China
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    SALZGITTER/HEFEI (dpa-AFX) - Europas größter Autobauer VW und der chinesische Batteriezellhersteller Gotion wollen enger zusammenarbeiten - und investieren dafür einen Milliardenbetrag. Geplant sind drei Gemeinschaftsunternehmen in Spanien, der Slowakei und Marokko, wie Volkswagen , die VW-Batteriesparte PowerCo und Gotion mitteilten. Entsprechende Vereinbarungen seien am Montag unterzeichnet worden. Die Pläne stehen unter anderem noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Zuvor hatten Medien berichtet.

    Die im Bau befindliche PowerCo-Batteriezellfabrik im spanischen Valencia soll den Angaben zufolge in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden. Die Gotion-Fabrik in Surany in der Slowakei soll ebenfalls in ein Joint Venture überführt werden. In Marokko planen die Partner außerdem eine neue Anlage für Material, das für die Herstellung von Batteriezellen benötigt wird. Alle drei Gesellschaften sollen gemeinsam geführt werden.

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    Dafür nehmen die Partner viel Geld in die Hand: Die VW-Batterietochter soll voraussichtlich bis 2030 insgesamt rund 470 Millionen Euro in die Standorte in der Slowakei und Marokko investieren, um jeweils 49 Prozent an den dortigen Unternehmen zu erwerben. Gotion soll im Gegenzug rund 1,1 Milliarden Euro für 49 Prozent am Standort Valencia aufbringen.

    "Win-win-Situation" für VW und Gotion

    Die Kooperation nützt nach Ansicht von VW-Technikvorstand und PowerCo-Chefaufseher Thomas Schmall beiden Partnern: Volkswagen erhalte schneller Zugriff auf bestimmte Batterie-Technologien, Gotion unter anderem Zugang zum europäischen Markt. "Wir wollen Technologiestärkung bei gleichzeitiger finanzieller Entlastung", sagte Schmall. Das sei eine "Win-win-Situation" und ein Durchbruch für die Industrialisierung von Batteriezellen in Europa. Schmall zufolge soll Surany erst anlaufen, wenn Valencia voll ausgelastet ist.

    Volkswagen sei durch den Schritt nun der erste europäische Autohersteller, der die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette abdeckt - von der Entwicklung über die Vormaterialien bis hin zur Produktion, sagte Schmall. Strategisch wichtig sei die geplante Anlage in Marokko. Es werde sich um eine der wenigen Fabriken für sogenanntes Kathodenmaterial außerhalb Chinas handeln. Die Anlage soll dazu beitragen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

    Produktion in Salzgitter läuft bereits

    PowerCo ist die 2022 gegründete Batteriesparte des Volkswagen-Konzerns. Sie bündelt unter anderem die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen. Ende 2025 nahm die erste Fabrik in Salzgitter die Produktion auf. Ein weiteres Werk entsteht im kanadischen St. Thomas. Diese Standorte sind Schmall zufolge von der Vereinbarung ausgenommen.

    Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren zusammen: VW stieg 2020 bei Gotion ein und ist dessen größter Aktionär. Die Chinesen haben den Konzern auch beim Aufbau der PowerCo-Fertigung in Salzgitter unterstützt./jwe/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 71,92 auf Tradegate (28. September 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,10 %/+67,83 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den stark gefallenen VW-Vorzugsaktienkurs um 70 Euro und teils erwartete 65 Euro. Diskutiert werden Belastungen durch einen Rückruf von rund 4 Mio. Fahrzeugen, schwache Märkte und China-Konkurrenz sowie hohe Kosten und Rückstand beim autonomen Fahren. Genannt werden für 2026 u. a. 321 Mrd. Euro Umsatz, 14 Mrd. Euro EBT und 36 Mrd. Euro Nettocash.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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