Börsen Update USA - 28.09. - US Tech 100 schwach -0,90 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.599,96 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,50 %, Apple +1,86 %, Procter & Gamble +1,84 %, Chevron Corporation +1,38 %, Goldman Sachs Group -1,73 %

Flop-Werte: Boeing -4,36 %, Salesforce -2,33 %, IBM -1,87 %

Der US Tech 100 steht bei 30.342,99 PKT und verliert bisher -0,90 %.

Top-Werte: Palo Alto Networks +4,27 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,67 %, ASML Holding NV NY +2,62 %, Intuitive Surgical +2,58 %, Old Dominion Freight Line +2,10 %

Flop-Werte: Arm Holdings -7,87 %, Qualcomm -6,39 %, Intel -6,26 %, DoorDash Registered (A) -5,89 %, Lumentum Holdings -4,97 %

Der US 500 steht bei 7.698,28 PKT und verliert bisher -0,58 %.

Top-Werte: Palo Alto Networks +4,27 %, Chipotle Mexican Grill +4,09 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,67 %, Campbell Soup +2,64 %, Intuitive Surgical +2,58 %

Flop-Werte: Carvana Registered (A) -7,86 %, Qualcomm -6,39 %, Intel -6,26 %, DoorDash Registered (A) -5,89 %, The Hartford Financial Services Group -5,89 %