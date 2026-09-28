Palo Alto Networks Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.09.2026

Es geht bergauf für Palo Alto Networks: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,27 % und steht bei 343,28€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Palo Alto Networks einen Gewinn von +23,79 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +3,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palo Alto Networks einen Anstieg von +107,03 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat +0,30 % 3 Monate +23,79 % 1 Jahr +90,47 %

Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

Stand: 28.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 818 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,39 Mrd.EUR € wert.

Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während die großen Leitindizes beidseits des Atlantiks nachgeben, setzen einzelne Branchen- und Nebenwerte bemerkenswerte Akzente.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Palo Alto Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,92 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Palo Alto Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palo Alto Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.