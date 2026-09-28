🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalo Alto Networks AktievorwärtsNachrichten zu Palo Alto Networks

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palo Alto Networks Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.09.2026

    Kursbewegung von +4,27 % bei Palo Alto Networks am 28.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Palo Alto Networks Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.09.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 415520491

    Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

    Palo Alto Networks Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.09.2026

    Es geht bergauf für Palo Alto Networks: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,27 % und steht bei 343,28. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    28.332,67€
    Basispreis
    17,76
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.364,35€
    Basispreis
    17,81
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Palo Alto Networks einen Gewinn von +23,79 % verbuchen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +3,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palo Alto Networks einen Anstieg von +107,03 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

    Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,60 %
    1 Monat +0,30 %
    3 Monate +23,79 %
    1 Jahr +90,47 %
    Stand: 28.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

    Es gibt 818 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,39 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Minus – nur Nebenwerte und Tech-Aktien trotzen dem Trend


    Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während die großen Leitindizes beidseits des Atlantiks nachgeben, setzen einzelne Branchen- und Nebenwerte bemerkenswerte Akzente.

    Börsenstart USA - 28.09. - US Tech 100 schwach -0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Palo Alto Networks?

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,92 %.

    Palo Alto Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Palo Alto Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palo Alto Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Palo Alto Networks

    +4,47 %
    +3,92 %
    +0,69 %
    +22,87 %
    +90,64 %
    +199,00 %
    +379,37 %
    +1.356,59 %
    +4.104,92 %
    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q
    Palo Alto Networks direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Palo Alto Networks Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.09.2026 Kursbewegung von +4,27 % bei Palo Alto Networks am 28.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     