DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SpaceX auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Unternehmenschef Elon Musk habe einen aktuellen Überblick über den Zeitplan für den Ausbau der Rechenkapazitäten im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Nach Einschätzung des Analysten sollte SpaceX Ende November über ausreichend Kapazität für die Cloud-Hosting-Verträge sowie den wachsenden Bedarf an Training und Anwendung der KI-Modelle verfügen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET
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Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 129,3EUR auf Tradegate (28. September 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
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