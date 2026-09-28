ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
- Bank hält an „Buy“ für SpaceX mit Ziel 235 Dollar
- Musk gibt Zeitplan für mehr KI-Rechenkapazität
- Ende November reicht Kapazität für Cloud und KI
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Unternehmenschef Elon Musk habe einen aktuellen Überblick über den Zeitplan für den Ausbau der Rechenkapazitäten im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Nach Einschätzung des Analysten sollte SpaceX Ende November über ausreichend Kapazität für die Cloud-Hosting-Verträge sowie den wachsenden Bedarf an Training und Anwendung der KI-Modelle verfügen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 130,1 auf Tradegate (28. September 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +83,51 %/+93,66 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 235 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.
Es ist wieder eine Anlegergeneration herangewachsen, die keine Ahnung haben, wie ein Börsenkurs entsteht. (Was in der Tat eine der gar nicht trivialen Fragen ist.) Die vielleicht die Sache mit Bid und Ask wissen, wenn sie noch bei einem echten Broker handeln, aber keinerlei Verständnis von Bewertungsansätzen haben. Naja, nach dem Crash wissen es dann die meisten wieder.
Gwynne Shotwell hat vom ihrem „Meister“ wohl die Erlaubnis bekommen sich heute die ersten 50mio zu „sichern“. Das wird wohl nicht der letzte Verkauf sein.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000195004726009740/xsl144X01/primary_doc.xml
Kleiner Space Fact zum Thread: Wenn man abends nach oben schaut, sieht man mit bloßem Auge mittlerweile praktisch überall am Himmel Starlink-Satelliten vorbeiziehen. Mit rund 27.000 km/h ziehen die ziemlich flott quer über den Himmel. Live-Infrastruktur in Echtzeit über unseren Köpfen. Von der Erde nur ein paar hundert km entfernt. Das Licht braucht praktisch null Zeit bis zu uns. Krasser Kontrast dazu direkt daneben am selben Himmel ... Arktur, hellster Stern am Nordhimmel, 37 Lichtjahre entfernt. Das Licht, das man da sieht ist vor 37 Jahren losgeschickt worden. Man sieht nicht den Stern von heute, sondern wie er 1989 ausgesehen hat. Man schaut buchstäblich in die Vergangenheit. Während wir hier über Starship und Mars-Pläne spekulieren, ist das Licht von Arktur schon unterwegs zu einer Erde, auf der SpaceX vielleicht längst auf dem Mond sitzt. Bisschen crazy wie langsam das Licht ist im Vergleich zu dem, was hier an Fortschritt passiert.