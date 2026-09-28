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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank hält an „Buy“ für SpaceX mit Ziel 235 Dollar
    • Musk gibt Zeitplan für mehr KI-Rechenkapazität
    • Ende November reicht Kapazität für Cloud und KI
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
    Foto: stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Unternehmenschef Elon Musk habe einen aktuellen Überblick über den Zeitplan für den Ausbau der Rechenkapazitäten im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Nach Einschätzung des Analysten sollte SpaceX Ende November über ausreichend Kapazität für die Cloud-Hosting-Verträge sowie den wachsenden Bedarf an Training und Anwendung der KI-Modelle verfügen./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 130,1 auf Tradegate (28. September 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +83,51 %/+93,66 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 235 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00$, was eine Steigerung von +60,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bislang moderate Kursreaktion trotz auslaufender Lock-ups und möglicher Insiderverkäufe. Einige erwarten Stützung durch indexbedingte Käufe von ETFs und Fonds sowie einen langsamen Kursanstieg. Fundamental werden Starlink-Wachstum, Starts für Google und Pentagon-Aufträge diskutiert. Zudem stehen 18.712 Bitcoin als Reserve und deren Wert für die Bewertung im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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