Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

Kleiner Space Fact zum Thread: Wenn man abends nach oben schaut, sieht man mit bloßem Auge mittlerweile praktisch überall am Himmel Starlink-Satelliten vorbeiziehen. Mit rund 27.000 km/h ziehen die ziemlich flott quer über den Himmel. Live-Infrastruktur in Echtzeit über unseren Köpfen. Von der Erde nur ein paar hundert km entfernt. Das Licht braucht praktisch null Zeit bis zu uns. Krasser Kontrast dazu direkt daneben am selben Himmel ... Arktur, hellster Stern am Nordhimmel, 37 Lichtjahre entfernt. Das Licht, das man da sieht ist vor 37 Jahren losgeschickt worden. Man sieht nicht den Stern von heute, sondern wie er 1989 ausgesehen hat. Man schaut buchstäblich in die Vergangenheit. Während wir hier über Starship und Mars-Pläne spekulieren, ist das Licht von Arktur schon unterwegs zu einer Erde, auf der SpaceX vielleicht längst auf dem Mond sitzt. Bisschen crazy wie langsam das Licht ist im Vergleich zu dem, was hier an Fortschritt passiert.









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