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    365 Meter

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    Höchstes Windrad der Welt erreicht seine Höhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Windrad in Schipkau erreicht 365 Meter Höhe
    • Es ist mit 300 Metern Nabenhöhe das höchste weltweit
    • Turm soll Strom für bis zu 7.500 Haushalte liefern
    365 Meter - Höchstes Windrad der Welt erreicht seine Höhe
    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    SCHIPKAU (dpa-AFX) - Das höchste Windrad der Welt hat im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Das teilte das Unternehmen Gicon mit. "Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt und zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands." Mit den Rotorenblättern erreicht das Windrad die 365 Meter. Auch nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich dabei um das größte Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch und somit nur wenige Meter höher.

    Die letzten für das Erreichen der Höhe benötigten Arbeiten bestanden in dem Hub des Innenturms durch einen Teleskopmechanismus. "Das Verfahren erforderte präzise technische Abläufe und die sorgfältige Abstimmung aller Arbeiten. Nach dem Erreichen der Zielhöhe wurde der Innenturm in seiner ausgefahrenen Position fixiert", so das Unternehmen.

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    Rekord-Ausrufung war verschoben worden

    Die Arbeiten waren wegen starker Windböen in den vergangenen Tagen gestoppt und die Ausrufung eines Weltrekords verschoben worden. "Sicherheit geht vor Geschwindigkeit", sagte der Geschäftsführer Jochen Großmann. Ursprünglich sollte der Riese schon am Sonntag vor einer Woche fertig sein.

    Nun sollen abschließende Arbeiten am Höhenwindturm noch einige Tage in Anspruch nehmen. "Die offizielle Inbetriebnahme des Höhenwindturms ist für November geplant."

    Die weltweit höchste Serien-Windenergieanlage stand bisher nach Angaben des Windradherstellers Vestas und des Bauunternehmens Max Bögl in Winnberg in der Oberpfalz in Bayern. Das Projekt hat eine Nabenhöhe von 199 Metern und eine Gesamthöhe von 285 Metern.

    Entwickler sehen mehrere Vorteile

    Die Gicon Gruppe mit Hauptsitz in Dresden baut den Koloss von Schipkau im Auftrag der 2019 gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen. Innovationsmanager Martin Chaumet von der Bundesagentur sieht mehrere Vorteile des Projekts. "Wir haben die Möglichkeit, Windenergie auch viel gleichmäßiger über das Land zu verteilen", sagte Chaumet am Sonntag. Der Nebeneffekt sei, dass damit der Netzausbau in Teilen gespart werden könne "und dadurch der Strom für alle billiger wird".

    Projekt einer Bundesagentur

    Der Höhenwindturm in der Kohleregion soll künftig Strom für bis zu 7.500 Haushalte produzieren können. Das Windrad besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion und gilt als Innovation. Der Höhenwindturm nutzt die in größeren Höhen stärkeren und gleichmäßigeren Windverhältnisse. Dadurch kann er laut Gicon bei gleichem Rotordurchmesser etwa den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen./wpi/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 26,86 auf Tradegate (28. September 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 295,00DKK was eine Bandbreite von +311,06 %/+1.002,39 % bedeutet.





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