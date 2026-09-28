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    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eckert & Ziegler - Aktie gewinnt kräftig - 28.09.2026

    Die Eckert & Ziegler Aktie notiert am 28.09.2026 mit +3,81 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Eckert & Ziegler - Aktie gewinnt kräftig - 28.09.2026
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein Spezialist für radioaktive Komponenten in Medizin und Industrie. Kerngeschäft: Isotope für Krebstherapie, nuklearmedizinische Diagnostik und industrielle Mess-/Kalibriertechnik. Starke Nische mit globaler Präsenz. Wichtige Wettbewerber: Curium, Bracco, GE HealthCare, Bayer (Radiologie). USP: breite Isotopenpalette, hohe Regulierungskompetenz, vertiefte OEM-Partnerschaften.

    Aktueller Stand der Eckert & Ziegler Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 28.09.2026

    Die Eckert & Ziegler Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,81 % auf 12,680 zulegen. Das sind +0,465  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,680, mit einem Plus von +3,81 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Eckert & Ziegler-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -20,18 % hinnehmen mussten.

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    Auf Wochensicht steht bei der Eckert & Ziegler Aktie damit ein Gewinn von +4,92 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eckert & Ziegler um -20,41 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Eckert & Ziegler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,92 %
    1 Monat -8,62 %
    3 Monate -20,18 %
    1 Jahr -30,54 %
    Stand: 28.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 812,37 Mio.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Minus – nur Nebenwerte und Tech-Aktien trotzen dem Trend


    Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während die großen Leitindizes beidseits des Atlantiks nachgeben, setzen einzelne Branchen- und Nebenwerte bemerkenswerte Akzente.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 28.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Novartis, Siemens Healthineers und Co.

    Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,83 %. Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +2,72 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eckert & Ziegler Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eckert & Ziegler Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Eckert & Ziegler

    +4,25 %
    +5,62 %
    -7,66 %
    -19,62 %
    -30,45 %
    +29,65 %
    -64,88 %
    +660,69 %
    +597,48 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970
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