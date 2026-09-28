Eckert & Ziegler - Aktie gewinnt kräftig - 28.09.2026

Die Eckert & Ziegler Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,81 % auf 12,680€ zulegen. Das sind +0,465 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,680€, mit einem Plus von +3,81 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Eckert & Ziegler ist ein Spezialist für radioaktive Komponenten in Medizin und Industrie. Kerngeschäft: Isotope für Krebstherapie, nuklearmedizinische Diagnostik und industrielle Mess-/Kalibriertechnik. Starke Nische mit globaler Präsenz. Wichtige Wettbewerber: Curium, Bracco, GE HealthCare, Bayer (Radiologie). USP: breite Isotopenpalette, hohe Regulierungskompetenz, vertiefte OEM-Partnerschaften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Eckert & Ziegler-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -20,18 % hinnehmen mussten.

Auf Wochensicht steht bei der Eckert & Ziegler Aktie damit ein Gewinn von +4,92 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eckert & Ziegler um -20,41 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,92 % 1 Monat -8,62 % 3 Monate -20,18 % 1 Jahr -30,54 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Stand: 28.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 812,37 Mio.EUR € wert.

Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während die großen Leitindizes beidseits des Atlantiks nachgeben, setzen einzelne Branchen- und Nebenwerte bemerkenswerte Akzente.

Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Novartis, Siemens Healthineers und Co.

Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,83 %. Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +2,72 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eckert & Ziegler Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eckert & Ziegler Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.