Boeing zufolge kann das Software-Problem bei einigen Maschinen dazu führen, dass nach einem abgebrochenen Landeversuch die automatisierte vertikale Navigation bei weiteren Anläufen zunächst nicht zur Verfügung steht. Stattdessen könnten die Piloten nur auf eine niedrigere Automatisierungsstufe zugreifen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Software-Fehler bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max hat die Aktien des Flugzeugbauers Boeing am Montag klar ans Ende des Dow Jones Industrial gedrückt. Die Papiere sackten zuletzt um 6,2 Prozent auf 185,86 US-Dollar ab und weiteten damit ihre im bisherigen Jahresverlauf angefallenen Verluste auf mehr als 14 Prozent aus. Der US-Leitindex gab zu Wochenbeginn nur leicht nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte, mit deren Folgen Boeing noch immer zu kämpfen hat. Bei zwei tödlichen Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Diese Vorgeschichte könnte dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden dem Thema Software-Sicherheit kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten, schrieb Seth Seifman von der US-Bank JPMorgan.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten jetzt die Zulassung der größten Version des Typs 737 Max verschiebt, während sie das Softwareproblem untersucht. Dies sagte Bryan Bedford, der Leiter der Behörde, gegenüber Reportern bei einer Veranstaltung am Ronald Reagan Washington National Airport.

Der Kursrutsch zu Wochenbeginn hat das charttechnische Bild der Boeing-Aktien weiter eingetrübt. So entfernte sich der Kurs deutlich von der 21-Tage-Durchschnittslinie, die die kurzfristige Entwicklung beschreibt und bereits seit Anfang des Monats als hartnäckiger Widerstand gilt. Auch mittel- und langfristig betrachtet zeigt der Trend aktuell nach unten./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,88 % und einem Kurs von 163,6 auf Tradegate (28. September 2026, 20:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +63,18 %/+83,50 % bedeutet.



