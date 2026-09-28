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    Selenskyj

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    Russland hat mit Mobilmachung begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj: Russland mobilisiert zusätzlich
    • Mehr als 8.000 Nordkoreaner sind in Russland
    • Russland unterstützt Shahed-Drohnenbau in Nordkorea
    Selenskyj - Russland hat mit Mobilmachung begonnen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits mit einer zusätzlichen Mobilmachung begonnen. "Sie (die Russen) planen auch, verstärkt Ausländer einzubeziehen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache und berief sich auf Erkenntnisse der ukrainischen Geheimdienste. Seit Monaten wird über eine neue Mobilmachung in Russland spekuliert, um die zuletzt starken Verlusten an den Frontlinien in der Ukraine auszugleichen. Kremlchef Wladimir Putin hat solche Befürchtungen bisher kategorisch zurückgewiesen.

    Zudem gebe es neue Informationen zur Präsenz nordkoreanischer Soldaten in Russland. "Derzeit befinden sich mehr als 8.000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Territorium", sagte Selenskyj. "Darüber hinaus wird die Entsendung eines Kontingents von weiteren 10.000 Soldaten vorbereitet - diese werden ausgewählt, um eine Ausbildung zu absolvieren und anschließend nach Russland verlegt zu werden."

    Russland bezahle dafür unter anderem mit Technologien, und im Gegenzug für diese Hilfe sei mit technischer Unterstützung Russlands auf nordkoreanischem Territorium die Produktion von Angriffsdrohnen vom Typ "Shahed" aufgenommen worden. "So breitet sich das Böse aus, und so greift eine Bedrohung für das Leben in einem Teil der Welt auf andere Teile der Welt über."/cha/DP/he






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