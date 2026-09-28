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    Klingbeil

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    Selbstständige und Beamte in gesetzliche Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Selbstständige sollen in die Rentenversicherung
    • Neue Beamte und Politiker sollen ebenfalls einzahlen
    • Klingbeil und Bas wollen den Rentenplan umsetzen
    Klingbeil - Selbstständige und Beamte in gesetzliche Rente
    Foto: Siarhei - 356130783

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil pocht darauf, auch Selbstständige, neue Beamte und Politiker in die gesetzliche Rente aufzunehmen. "Das wäre ein wirklicher Beitrag zu mehr Gerechtigkeit im System", sagte der SPD-Chef bei einem Bürgergespräch in Heidelberg. Die Rentenkommission schlage das in ihrem Bericht so vor, er sei sich mit Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) einig, dass sie das jetzt auch umsetzen wollten.

    Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Reform der Rente empfiehlt, auch Selbstständige und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Bei Beamten gibt es allerdings einen Bestandsschutz.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bas hatten vereinbart, das Konzept der Kommission vollständig umzusetzen - es gibt aber längst Debatten über einzelne Punkte wie die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren./tam/DP/he






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