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    Eurokurs leidet im US-Handel weiter unter der Dollar-Stärke

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt im US-Handel bei 1,1370 Dollar schwach
    • Ölpreise stärken den Dollar, Euro gerät unter Druck
    • Lagarde sieht bislang keine verfestigte Inflation
    Devisen - Eurokurs leidet im US-Handel weiter unter der Dollar-Stärke
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel unter Druck geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als in frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1378 (Freitag: 1,1403) Dollar fest.

    Erneut haben gestiegene Inflationserwartungen durch höhere Ölpreise die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA verstärkt, was dem Dollar Auftrieb gab und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Zu Beginn der Woche ist der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee gestiegen.

    Zwar hat der Iran einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gemacht. Dieser wurde aber von US-Präsident Donald Trump abgelehnt. Die Zurückweisung von Irans Vorschlag und der damit verbundene Anstieg des Ölpreises verstärkte die Inflationserwartungen, wie es von Marktbeobachtern heißt.

    Unterdessen hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich gemacht, dass sie weiter keine Hinweise auf eine längerfristig erhöhte Inflation sieht. Die Notenbank rechnet durch die insgesamt hohen Ölpreise zwar mit einer stärkeren Teuerung, allerdings gebe es bislang keine Anzeichen dafür, dass sich die höhere Inflation verfestige, sagte Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Es gebe derzeit keine Belege dafür, dass sich die hohen Energiepreise auf die Löhne übertragen würden./la/he





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