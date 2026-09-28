Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -7,16 %
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 2
Performance 1M: -21,48 %
Performance 1M: -21,48 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,97 %
Tagesperformance: -6,97 %
Platz 3
Performance 1M: +25,41 %
Performance 1M: +25,41 %
Intel
Tagesperformance: -5,75 %
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 4
Performance 1M: +39,20 %
Performance 1M: +39,20 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 5
Performance 1M: +0,30 %
Performance 1M: +0,30 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 6
Performance 1M: +21,59 %
Performance 1M: +21,59 %
Tesla
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 7
Performance 1M: +7,40 %
Performance 1M: +7,40 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Ertragsaussichten und darum, ob Robotaxi, FSD und Cybercab ihre Erwartungen erfüllen. Kritiker verweisen auf die in Austin geschrumpfte Robotaxi-Flotte, Unfälle und Sicherheitsrisiken von FSD; andere sehen Fortschritte bei FSD. Zudem wird die mögliche Bedeutung eines Auftrags über 500 Tesla Semi diskutiert. Konkrete Kursziele oder technische Kursanalysen finden sich kaum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 8
Performance 1M: +33,77 %
Performance 1M: +33,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas kräftigen Kursanstieg: Die Aktie legte am Montag 12 % zu und liegt seit der Vorstellung des KI-Assistenten Muse rund 21 % im Plus, nahe ihrem Rekordhoch. Stark erhöhtes Optionsvolumen und mehr Call- als Put-Käufe deuten auf optimistische Erwartungen. Als Treiber gelten Muse, ein höheres Kursziel von Wells Fargo und Erleichterung nach einem Vergleich. Diskutiert wird auch, ob Gewinne mitgenommen werden sollten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 9
Performance 1M: -5,30 %
Performance 1M: -5,30 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 10
Performance 1M: +36,17 %
Performance 1M: +36,17 %
Astera Labs
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 11
Performance 1M: +23,94 %
Performance 1M: +23,94 %
Honeywell Aerospace
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 12
Performance 1M: +1,07 %
Performance 1M: +1,07 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 13
Performance 1M: +24,90 %
Performance 1M: +24,90 %
Netflix
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 14
Performance 1M: -11,91 %
Performance 1M: -11,91 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 15
Performance 1M: +14,11 %
Performance 1M: +14,11 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 16
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 17
Performance 1M: +16,00 %
Performance 1M: +16,00 %
Intuit
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 18
Performance 1M: -22,60 %
Performance 1M: -22,60 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 19
Performance 1M: +2,60 %
Performance 1M: +2,60 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 20
Performance 1M: -11,37 %
Performance 1M: -11,37 %
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