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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,23 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -7,16 %
    Platz 2
    Performance 1M: -21,48 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,16 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -6,97 %
    Platz 3
    Performance 1M: +25,41 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,97 %.

    Intel
    Tagesperformance: -5,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: +39,20 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,75 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +4,92 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,30 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,92 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 6
    Performance 1M: +21,59 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 7
    Performance 1M: +7,40 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Ertragsaussichten und darum, ob Robotaxi, FSD und Cybercab ihre Erwartungen erfüllen. Kritiker verweisen auf die in Austin geschrumpfte Robotaxi-Flotte, Unfälle und Sicherheitsrisiken von FSD; andere sehen Fortschritte bei FSD. Zudem wird die mögliche Bedeutung eines Auftrags über 500 Tesla Semi diskutiert. Konkrete Kursziele oder technische Kursanalysen finden sich kaum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 8
    Performance 1M: +33,77 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas kräftigen Kursanstieg: Die Aktie legte am Montag 12 % zu und liegt seit der Vorstellung des KI-Assistenten Muse rund 21 % im Plus, nahe ihrem Rekordhoch. Stark erhöhtes Optionsvolumen und mehr Call- als Put-Käufe deuten auf optimistische Erwartungen. Als Treiber gelten Muse, ein höheres Kursziel von Wells Fargo und Erleichterung nach einem Vergleich. Diskutiert wird auch, ob Gewinne mitgenommen werden sollten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,30 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 10
    Performance 1M: +36,17 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -3,27 %
    Platz 11
    Performance 1M: +23,94 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,27 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,07 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 13
    Performance 1M: +24,90 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,95 %
    Platz 14
    Performance 1M: -11,91 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,95 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 15
    Performance 1M: +14,11 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,37 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 17
    Performance 1M: +16,00 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 18
    Performance 1M: -22,60 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,60 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 20
    Performance 1M: -11,37 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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