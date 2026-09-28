Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,92 %
Performance 1M: +25,41 %
Tagesperformance: -6,79 %
Performance 1M: -17,54 %
Tagesperformance: -6,30 %
Performance 1M: -9,90 %
Tagesperformance: -5,89 %
Performance 1M: -8,77 %
Tagesperformance: -5,78 %
Performance 1M: +39,20 %
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: +0,30 %
Tagesperformance: -4,72 %
Performance 1M: +5,15 %
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: -11,32 %
Tagesperformance: -3,98 %
Performance 1M: +33,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: +22,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Performance 1M: -12,44 %
Tagesperformance: -3,81 %
Performance 1M: +7,40 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,77 %
Performance 1M: -5,30 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: +4,41 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: -10,96 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -18,70 %
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: -12,36 %
Tagesperformance: -3,46 %
Performance 1M: +36,17 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: -3,30 %
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: -30,38 %
Tagesperformance: +3,32 %
Performance 1M: -14,55 %
Tagesperformance: +3,18 %
Performance 1M: -13,93 %
Tagesperformance: +2,90 %
Performance 1M: +11,40 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: +14,11 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: -20,05 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: +1,23 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: +16,00 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: -3,42 %
Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +12,42 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: -20,45 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: -11,37 %
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: -4,97 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +7,15 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: +3,12 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: -5,07 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -3,07 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +6,82 %
Tagesperformance: +2,06 %
Performance 1M: +9,51 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +2,32 %