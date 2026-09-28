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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,24 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -6,92 %
    Platz 2
    Performance 1M: +25,41 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,92 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -6,79 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,54 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,79 %.

    Boeing
    Tagesperformance: -6,30 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,90 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,30 %.

    The Hartford Financial Services Group
    Tagesperformance: -5,89 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,77 %
    Chart The Hartford Financial Services Group
    ISIN: US4165151048
    WKN: 898521
    Die The Hartford Financial Services Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,89 %.

    Intel
    Tagesperformance: -5,78 %
    Platz 6
    Performance 1M: +39,20 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,78 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,30 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -4,72 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,15 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: -4,16 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 10
    Performance 1M: +33,77 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas kräftigen Kursanstieg: Die Aktie legte am Montag 12 % zu und liegt seit der Vorstellung des KI-Assistenten Muse rund 21 % im Plus, nahe ihrem Rekordhoch. Stark erhöhtes Optionsvolumen und mehr Call- als Put-Käufe deuten auf optimistische Erwartungen. Als Treiber gelten Muse, ein höheres Kursziel von Wells Fargo und Erleichterung nach einem Vergleich. Diskutiert wird auch, ob Gewinne mitgenommen werden sollten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 11
    Performance 1M: +22,82 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 12
    Performance 1M: -12,44 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,40 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Ertragsaussichten und darum, ob Robotaxi, FSD und Cybercab ihre Erwartungen erfüllen. Kritiker verweisen auf die in Austin geschrumpfte Robotaxi-Flotte, Unfälle und Sicherheitsrisiken von FSD; andere sehen Fortschritte bei FSD. Zudem wird die mögliche Bedeutung eines Auftrags über 500 Tesla Semi diskutiert. Konkrete Kursziele oder technische Kursanalysen finden sich kaum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,30 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,41 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 16
    Performance 1M: -10,96 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 17
    Performance 1M: -18,70 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    KKR
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 18
    Performance 1M: -12,36 %
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -3,46 %
    Platz 19
    Performance 1M: +36,17 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,46 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 21
    Performance 1M: -30,38 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: +3,32 %
    Platz 22
    Performance 1M: -14,55 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,32 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: +3,18 %
    Platz 23
    Performance 1M: -13,93 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,18 %.

    Viatris
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 24
    Performance 1M: +11,40 %
    Chart Viatris
    ISIN: US92556V1061
    WKN: A2QAME
    Die Viatris Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 25
    Performance 1M: +14,11 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Cooper Companies
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 26
    Performance 1M: -20,05 %
    Chart Cooper Companies
    ISIN: US2166485019
    WKN: A402VX
    Die Cooper Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Hilton Worldwide Holdings
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,23 %
    Chart Hilton Worldwide Holdings
    ISIN: US43300A2033
    WKN: A2DH1A
    Die Hilton Worldwide Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 28
    Performance 1M: +16,00 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Progressive
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 29
    Performance 1M: -3,42 %
    Chart Progressive
    ISIN: US7433151039
    WKN: 865496
    Die Progressive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 30
    Performance 1M: +12,42 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 31
    Performance 1M: -20,45 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 32
    Performance 1M: -11,37 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 33
    Performance 1M: -4,97 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Unsicherheit bei Nike: Diskutiert werden weitere Rückgänge bis etwa 20–25 Dollar ebenso wie eine Erholung auf 50–60 Dollar. Einige halten die Aktie angesichts der schwachen Umsatzperspektiven und fehlender Prognosen für noch zu teuer; andere sehen sie im Branchenvergleich als unterbewertet und setzen auf einen Turnaround. Als möglicher Auslöser gilt die für November erwartete Strategie- und Prognosevorstellung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Waters Corporation
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 34
    Performance 1M: +7,15 %
    Chart Waters Corporation
    ISIN: US9418481035
    WKN: 898123
    Die Waters Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Nordson
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 35
    Performance 1M: +3,12 %
    Chart Nordson
    ISIN: US6556631025
    WKN: 866725
    Die Nordson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 36
    Performance 1M: -5,07 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Edwards Lifesciences
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 37
    Performance 1M: -3,07 %
    Chart Edwards Lifesciences
    ISIN: US28176E1082
    WKN: 936853
    Die Edwards Lifesciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    Procter & Gamble
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 38
    Performance 1M: +6,82 %
    Chart Procter & Gamble
    ISIN: US7427181091
    WKN: 852062
    Die Procter & Gamble Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    West Pharmaceutical Services
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 39
    Performance 1M: +9,51 %
    Chart West Pharmaceutical Services
    ISIN: US9553061055
    WKN: 864330
    Die West Pharmaceutical Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 40
    Performance 1M: +2,32 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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