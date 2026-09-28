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    Besonders beachtet!

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    Ferrari Aktie unter Verkaufsdruck - 28.09.2026

    Die Ferrari Aktie notiert am 28.09.2026 mit -2,94 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Ferrari Aktie unter Verkaufsdruck - 28.09.2026
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Ferrari Aktie am 28.09.2026

    Mit einer Performance von -2,94 % musste die Ferrari Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Ferrari Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,90 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ferrari um +14,47 % gewonnen.

    Während Ferrari deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %.

    Ferrari Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,28 %
    1 Monat +1,62 %
    3 Monate +11,90 %
    1 Jahr -11,15 %
    Stand: 28.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Ferrari Aktie

    Es gibt 177 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,13 Mrd.EUR € wert.

    BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 384 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Filatov zog am Freitag ein positives Fazit seiner Händlerchecks in den USA, Europa und China./ag/tih Veröffentlichung der …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Ferrari?

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,62 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -0,73 %. Stellantis legt um +0,42 % zu

    Ferrari Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Ferrari Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Ferrari Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Ferrari

    -3,99 %
    -2,95 %
    +1,62 %
    +11,90 %
    -11,15 %
    +31,91 %
    +97,86 %
    +691,04 %
    +614,20 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK
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