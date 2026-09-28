JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Sie rechne bei dem Nahrungsmittelkonzern mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis in Höhe von 3,7 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien eine Erholung in den USA, ein stärkeres Geschäft mit abgefüllten Wasser und Premium-Getränken sowie ein höheres internes Realwachstum in der Region Asien, Ozeanien und Afrika./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:58 / BST
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Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 81,31EUR auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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