JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Sie rechne bei dem Nahrungsmittelkonzern mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis in Höhe von 3,7 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien eine Erholung in den USA, ein stärkeres Geschäft mit abgefüllten Wasser und Premium-Getränken sowie ein höheres internes Realwachstum in der Region Asien, Ozeanien und Afrika./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 81,31EUR auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar