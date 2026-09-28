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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Boeing auf Overweight bei 290 USD
    • Neuer Softwarefehler betrifft verbreitete 737 Max
    • Abstürze rücken Software-Sicherheit in den Fokus
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach der Bekanntgabe eines neuen Software-Fehlers bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Angesichts der Abstürze der Flugzeuge vom Typ Max in den Jahren 2018 und 2019 befasse sich der Flugzeugbauer intensiv mit den Sicherheitsaspekten der Flugsteuerungssoftware, schrieb Seth M. Seifman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichwohl könnte diese Vorgeschichte auch dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden diesem Thema kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 162,5 auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +62,77 %/+83,04 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 290 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00$, was eine Steigerung von +57,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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