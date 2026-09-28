JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 162,5 auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +62,77 %/+83,04 % bedeutet.