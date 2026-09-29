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    Open-Source-Modell beschleunigt den weltweiten Fortschritt im Bereich der medizinischen Video-KI

    SHANGHAI, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Dank eines Open-Source-Modells, eines öffentlich zugänglichen Datensatzes und Benchmarks sowie der „MedVidU Challenge", einem globalen Forschungswettbewerb, verfügen Forscher weltweit nun über eine gemeinsame Grundlage für die Weiterentwicklung der medizinischen Video-KI. An der Challenge nahmen 75 Teams aus 18 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten teil und brachten vielfältige Ideen und Ansätze in ein Ökosystem ein, das von der breiteren Forschungsgemeinschaft geprägt wird.

    Die Teilnehmer vertraten führende Universitäten, medizinische Einrichtungen und Technologieunternehmen, darunter die Harvard Medical School, die Universität Oxford, das Universitätsklinikum der LMU, die Nanyang Technological University, die King Abdullah University of Science and Technology, die Universität Hongkong und NVIDIA.

    Unterstützt wird diese gemeinschaftsgetriebene Dynamik durch umfassende Bemühungen von United Imaging Intelligence (UII), die gemeinsamen Ressourcen und Plattformen zu schaffen, die erforderlich sind, damit die Forschung im Bereich der medizinischen Video-KI in großem Maßstab voranschreiten kann.

    Schaffung einer offenen Grundlage für globale Zusammenarbeit

    Das Verständnis medizinischer Videos bleibt eine der anspruchsvollsten Herausforderungen der KI und erfordert präzises räumliches Verständnis, komplexes zeitliches Schlussfolgern und strenge klinische Genauigkeit. Fortschritte wurden bisher oft durch begrenzte klinische Daten und die hohen Kosten für die Annotation durch Experten behindert.

    UII geht diese Hindernisse durch ein offenes Rahmenwerk an, das darauf ausgelegt ist, Forschungsfortschritte messbar zu machen und die globale Zusammenarbeit zugänglicher zu gestalten. Im April, nach der Annahme seiner MedGRPO-Forschungsarbeit auf der CVPR 2026, veröffentlichte UII „uAI NEXUS MedVLM" und stellte 6.245 MedVidBench-Testbeispiele als Open Source zur Verfügung. Diese Beispiele sind Teil einer umfassenderen Forschungssammlung von 531.850 Video-Anweisungs-Paaren, die UII anhand von acht bestehenden, öffentlich zugänglichen medizinischen Videodatensätzen annotiert hat. Der Zugriff auf die einzelnen Komponenten unterliegt den jeweiligen Veröffentlichungsbedingungen und den geltenden Lizenzen für die Quelldaten.

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    PR Newswire (dt.)
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