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    Rohstoff, Rüstung, Raumfahrt: Spektakuläre Kursziele für Almonty, Renk und OHB

    Der September ist traditionell nicht der beste Börsenmonat, entsprechend schwer taten sich DAX, Dow Jones und Co. zuletzt. In solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf die zweite und dritte Reihe zu werfen. Denn einzelne Aktien bieten hier …

    Rohstoff, Rüstung, Raumfahrt: Spektakuläre Kursziele für Almonty, Renk und OHB
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der September ist traditionell nicht der beste Börsenmonat, entsprechend schwer taten sich DAX, Dow Jones und Co. zuletzt. In solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf die zweite und dritte Reihe zu werfen. Denn einzelne Aktien bieten hier ungeheures Potenzial, wenn man den Analysten Glauben schenken will. Aufsehenerregende Studien kamen in der vergangenen Woche zu Almonty Industries, Renk und OHB heraus. Auf den ersten Blick haben ein Bergbauunternehmen, ein Getriebehersteller und ein Satellitenbauer wenig gemeinsam. Doch bei genauerem Hinsehen stehen alle drei für die Frage, wie unabhängig der Westen bei Rohstoffen, Verteidigung und Infrastruktur im All künftig sein will. Alle drei Aktien notieren weit unter ihren Höchstständen und bieten Chancen von 60 bis über 100 %.

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