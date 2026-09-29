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    Problem bei HelloFresh? Chancen bei D-Wave Quantum und Standard Uranium?

    Rutscht die Aktie von HelloFresh unter die Marke von 2 EUR? Analysten rasieren nach der Gewinnwarnung jedenfalls ihre Kursziele. mwb hält 1,80 EUR für das Wertpapier des Kochboxenversenders für fair und weist auf ein Problem im Geschäftsmodell hin. …

    Problem bei HelloFresh? Chancen bei D-Wave Quantum und Standard Uranium?
    Foto: esg-aktien.de
    Rutscht die Aktie von HelloFresh unter die Marke von 2 EUR? Analysten rasieren nach der Gewinnwarnung jedenfalls ihre Kursziele. mwb hält 1,80 EUR für das Wertpapier des Kochboxenversenders für fair und weist auf ein Problem im Geschäftsmodell hin. Anfang des Jahres notierte die Aktie noch bei 6 EUR. Uranaktien haben Anleger 2026 bislang enttäuscht. Trotz einer weiterhin positiven langfristigen Angebots- und Nachfragesituation liegt der Sektor seit Jahresbeginn im Minus. Genau darin sieht John Bey jedoch Chancen. Im Interview gibt der Standard-Uranium-CEO einen optimistischen Ausblick. Die Aktie von D-Wave war bisher kein Überflieger. Jetzt sind die Details zur Partnerschaft mit der US-Regierung draußen.

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