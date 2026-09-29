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    Castrol bringt „Castrol CORE" auf den Markt, ein integriertes Wärmemanagement-Angebot für Rechenzentren

    • Castrol CORE markiert den Übergang von einem produktorientierten Kühlkonzept zu einem integrierten Wärmemanagement-Angebot, das Kühltechnologie, Tests, Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus sowie neue Konstruktionsmöglichkeiten vereint
    • Die Kundenumfrage von Castrol zeigt eine wachsende Nachfrage nach erfahrenen Partnern, die die immer komplexer werdenden Anforderungen an die Kühlung von Rechenzentren vereinfachen können
    • Castrol CORE basiert auf Kühltechnologie, die mit führenden Chip- und Hardwareherstellern validiert wurde und durch ein globales Support-Netzwerk in über 150 Ländern unterstützt wird

    SINGAPUR, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechnen hat Castrol heute Castrol CORE eingeführt, ein neues End-to-End-Angebot für sein Geschäftsfeld im Bereich des Wärmemanagements für Rechenzentren. Das Angebot soll Kunden dabei helfen, die immer komplexer werdenden Kühlungsanforderungen von der frühen Planungsphase bis hin zum täglichen Betrieb zu bewältigen.

    Castrol Logo

    Castrol CORE markiert einen Wandel von Castrols bisherigem, produktorientierten Kühlungsgeschäft hin zu einem integrierten, dienstleistungsorientierten Ansatz, der ein Netzwerk aus Produkt-, Infrastruktur-, Planungs- und Servicepartnern vereint und den Kunden einen zentralen Ansprechpartner über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bietet, anstatt die Koordination mit mehreren Lieferanten vornehmen zu müssen.

    Im Rahmen von Castrol CORE wird Castrol bereits in einer früheren Phase der Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur mit den Kunden zusammenarbeiten und seine bestehende Unterstützung bei der Bereitstellung, Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung um neue Kompetenzen im Bereich der Planung erweitern. Dieser Schritt basiert auf einer Branchenstudie von Castrol, die eine wachsende Nachfrage nach integrierten Wärmemanagementlösungen feststellte, die die Komplexität bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Technologien und Anbietern reduzieren. Die Studie hob zudem Herausforderungen in der Lieferkette und die hohen Ausfallkosten als wesentliche Sorgen der Branche hervor.

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    PR Newswire (dt.)
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