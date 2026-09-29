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    Klage gegen Lidl-App

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    Gericht will Entscheidung verkünden

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht verkündet Lidl-Urteil am 29. September
    • Kläger sehen Ältere und Behinderte benachteiligt
    • BGH prüft ebenfalls Rabatt-Apps von Discountern
    Klage gegen Lidl-App - Gericht will Entscheidung verkünden
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Im Prozess um Rabatte auf der App des Lebensmittelhändlers Lidl soll am Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel eine Entscheidung gefällt werden. Ein Verkündungstermin sei für den 29. September um 10.00 Uhr anberaumt, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sieht in den Rabatt-Apps eine Diskriminierung und hat deshalb gegen den Discounter Lidl und dessen "Lidl Plus"-App geklagt.

    Sie monieren, dass ältere, behinderte oder jüngere Menschen benachteiligt würden, da sie entsprechende Geräte oder Apps häufig nicht nutzen könnten oder dürften. Die Verbraucherschützer gingen deswegen auch gegen die Discounter Netto und Penny vor. Diese Klagen wurden jedoch unter anderem wegen fehlender Belege abgewiesen. Die Urteile sind bislang nicht rechtskräftig. Eine Revision wurde zugelassen. Nun muss sich der Bundesgerichtshof mit dem Thema befassen./wpi/DP/jha






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