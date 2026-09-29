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    Sanktionserleichterungen für Iran? Trump dementiert Bericht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump dementiert Angebote zu Iran-Sanktionen
    • Vermittler beraten über mögliches Iran-Abkommen
    • Trump lehnt iranischen Hormus-Plan zur Öffnung ab
    Sanktionserleichterungen für Iran? Trump dementiert Bericht
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat einen Medienbericht dementiert, nach dem er mögliche Lockerungen von Sanktionen gegen den Iran im Gegenzug für Eingeständnisse beim iranischen Atomprogramm in Aussicht gestellt haben soll. "Das ist unwahr. Ich habe ihnen NICHTS angeboten!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social mit Bezug auf einen entsprechenden Artikel des Nachrichtenportals "Axios". Er forderte das Medium auf, die "Falschmeldung" zurückzuziehen.

    Zuvor hatte "Axios" unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Beamte berichtet, dass Trump bereit sei, Sanktionen gegen den Iran zu lockern und eingefrorene iranische Gelder freizugeben, wenn Teheran im Gegenzug konkrete Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternehmen würde.

    In dieser Woche wollen demnach Vermittler aus Katar und Pakistan zusammenkommen, um ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zu erörtern. Laut "Axios" wird erwartet, dass sich die katarischen Vermittler spätestens am Dienstag mit US-Vertretern treffen werden, um über den Vorschlag zu diskutieren. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu hofft Irans Außenminister Abbas Araghtschi noch am Dienstag auf eine "finale Antwort" der US-Regierung auf den Entwurf.

    Trump lehnte Angebot für Straße von Hormus ab

    Vor wenigen Tagen hatte Trump einem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus eine Abfuhr erteilt. Zuvor hatte Araghtschi gesagt, Teheran habe Washington über Doha einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt. Ihm zufolge war Teil des Vorschlags, dass die USA zunächst bestimmte Anforderungen erfüllen. Laut "Wall Street Journal" gehörte dazu, dass die USA ihre Seeblockade aufheben.

    Vor dem Iran-Krieg, den die USA und Israel Ende Februar gemeinsam begonnen hatten, verlief die Schifffahrt in der Meerenge weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormus transportiert, die auch für den Transport von Flüssiggas und Dünger wichtig ist. Bereits kurz nach Kriegsbeginn brachte der Iran den Schiffsverkehr mit Drohungen und Angriffen fast zum Erliegen. In der Folge stiegen die Weltmarktpreise für Öl und Gas sprunghaft an.

    Die USA reagierten auf die Sperrung der Meerenge durch den Iran mit einer eigenen Blockade iranischer Seehäfen, um das Land wirtschaftlich unter Druck zu setzen./ngu/DP/stk





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