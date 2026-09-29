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    Was man zum Start des neuen Tankrabatts wissen muss

    Für Sie zusammengefasst
    • Ab Donnerstag soll der Tankrabatt 16,7 Cent sparen
    • Tanken am späten Vormittag ist oft am günstigsten
    • Weitergabe bleibt unsicher, Sprit wohl weiter teuer
    Was man zum Start des neuen Tankrabatts wissen muss
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Millionen Autofahrer warten auf den Donnerstag. Dann macht der Tankrabatt den Sprit billiger. 16,7 Cent pro Liter beträgt der Steuerrabatt. Doch wie kommen Autofahrer am einfachsten an günstigen Sprit? Was man zum Rabatt wissen muss.

    Ab wann gilt der Rabatt und wie setzt er sich zusammen?

    Der Nachlass von 14,04 Cent pro Liter bei der Energiesteuer beginnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht und gilt für drei Monate. Er greift allerdings nicht beim Verkauf an der Zapfsäule, sondern bei der Lieferung. Genau gesagt, gilt er für Sprit, der nach Mitternacht ausgeliefert wird. Weil der niedrigere Preis beim Verkauf auch für weniger Mehrwertsteuer sorgt, ergibt sich ein Nachlass von insgesamt 16,7 Cent.

    Sinken die Spritpreise sofort um Mitternacht?

    Die Tankstellen sind nicht zu einer Weitergabe des Rabatts verpflichtet. Zudem wird um Mitternacht noch praktisch keine Tankstelle steuerbegünstigten Kraftstoff vorrätig haben. Dennoch zeigt die Erfahrung der letzten beiden Tankrabatte, dass die Preise bereits um Mitternacht an vielen Tankstellen sinken werden - alleine, weil die Verbraucher dies so erwarten. Dass dabei gleich überall die vollen 16,7 Cent ankommen ist aber eher unwahrscheinlich.

    Lohnt Frühaufstehen?

    Nein. Wegen der 12-Uhr Regel können die Spritpreise bis Mittag nicht steigen, nur sinken. Ein Frühstart bringt also nichts. Wer am späten Vormittag tankt, bekommt in der Regel den niedrigsten Preis des Tages. Zu knapp sollte man dabei aber nicht planen: Da die Nachfrage am Donnerstag hoch sein dürfte, kann es zu Schlangen an Tankstellen kommen - und wer nach 12 an der Zapfsäule ankommt, zahlt in der Regel kräftig drauf. Daten des Portals Tankerkönig zeigen, dass die Preise am Mittag oft im Bereich um 20 Cent pro Liter nach oben schießen.

    Wer noch genug Sprit im Tank und keine Lust auf volle Tankstellen hat, kann auch ein paar Tage warten. Bis dahin können die Preise aber schon wieder schwanken - das kann zugunsten des Autofahrers ausfallen oder nicht. Bei den Tankrabatten 2022 und vor wenigen Monaten waren die Preise in den Tagen nach dem Start beide Male wieder gestiegen, wie aus Daten des ADAC hervorgeht.

    Lohnt der Preisvergleich?

    Ja, das gilt grundsätzlich - in größeren Städten kann der Preisunterschied zwischen günstigen und teuren Tankstellen schnell im zweistelligen Centbereich liegen oder die Höhe des Tankrabatts sogar übersteigen. Das gilt umso mehr, wenn es viel Bewegung bei den Preisen gibt.

    Kommt der Rabatt komplett beim Kunden an?

    Das ist umstritten. Beim Rabatt im Mai und Juni hatten unter anderem Ifo-Institut, Monopolkommission und Bundeskartellamt nur eine unvollständige Weitergabe festgestellt. Die Mineralölwirtschaft bestreitet dies. Grundsätzlich ist die Weitergabe schwierig messbar, da der Spritpreis durch Einflüsse von außen deutlich schwankt.

    Wird der Sprit so billig wie vor dem Krieg?

    Das ist nicht zu erwarten. Am letzten Tag vor Kriegsausbruch Ende Februar kostete ein Liter Super E10 nach Daten des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,78 Euro, ein Liter Diesel 1,75 Euro - der Abstand zu den aktuellen Preisen ist damit sehr viel größer als der geplante Steuerrabatt.

    Selbst ein Fallen unter 2 Euro ist aktuell eher unwahrscheinlich, sofern es keine grundlegende Trendwende am Öl- und Kraftstoffmarkt gibt. Am vergangenen Sonntag kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesschnitt 2,28 Euro, ein Liter Diesel kostete 2,43 Euro.

    Drohen Engpässe?

    Weil der Steuerrabatt wie bereits erwähnt nur für Sprit mit Lieferung nach 0.00 Uhr am 1. Oktober gilt, ist es für Tankstellen attraktiv, mit kleinen Lagerbeständen in den Oktober zu gehen - ähnlich einem Urlauber, der nicht mehr kurz vor der Grenze tankt, wenn der Sprit im Ausland billiger ist. Dazu kommt, dass auch viele Autofahrer ihre Tanks kurz vor dem 1. Oktober nicht komplett füllen werden. Beim letzten Rabatt hatte dies zu mehr Andrang, aber nicht zu großen flächendeckenden Problemen geführt.

    Was kostet das alles und wer bezahlt?

    Die Bundesregierung erwartet, dass 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern in die Staatskasse fließen. Die Hälfte sollen diesmal aber die Länder tragen. Der Bund tritt ihnen dafür etwas weniger Umsatzsteuereinnahmen ab als normal. Das Vorgehen ist durchaus ungewöhnlich, denn häufig finanzieren die Länder Entscheidungen aus dem Bund nur mit großen Bauchschmerzen mit.

    Warum ist Sprit derzeit so teuer?

    Wichtigster Preistreiber ist der Iran-Krieg, durch den der Export von Rohöl und Treibstoffen aus der Golf-Region eingeschränkt ist. Hinzu kommen fehlende Kapazitäten bei Raffinerien. Lokal können auch logistische Probleme, zum Beispiel durch Niedrigwasser hinzukommen./ruc/DP/stk







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