Nvidia-Rivale AMD kauft Start-up von KI-Vorreiterin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 607,9 auf Nasdaq (29. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,86 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +31,08 %/+74,78 % bedeutet.