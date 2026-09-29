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    Studie

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    Gerechtigkeitsempfinden in Bevölkerung schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Zusammenhalt steigt, doch Vertrauen bleibt gering
    • Gerechtigkeitsempfinden erreicht einen Tiefstand
    • Religion stärkt sozialen Zusammenhalt durch Praxis
    Studie - Gerechtigkeitsempfinden in Bevölkerung schwach
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Das Gerechtigkeitsempfinden und das Vertrauen in die Regierung sind in der Bevölkerung laut einer Umfrage gering. Beim gesellschaftlichen Zusammenhalt habe man nach jahrelangem Abwärtstrend zwar wieder einen insgesamt verbesserten Wert gemessen, heißt es im "Religionsmonitor 2026" der Bertelsmann Stiftung. Aber: Das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern bleibe deutlich belastet.

    Für die repräsentative Erhebung hatte das Infas-Institut im März im Auftrag der Stiftung 5.231 Erwachsene befragt. Das Ergebnis macht nach Ansicht der Stiftung deutlich, dass es "ein neues konstruktives Miteinander" brauche. Politik müsse berechtigte Anliegen von Bürgern berücksichtigen, Belastungen durch Reformen fair gestalten.

    Die Studie sieht Licht und Schatten

    Klimawandel, Pandemie, Kriege, politische Radikalisierung oder wirtschaftliche Unsicherheiten stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt seit Jahren auf die Probe. Dennoch habe sich der soziale Zusammenhalt nach einem starken Rückgang zwischen 2020 und 2023 nun insgesamt verbessert: Auf einer Skala von 0 bis 100 und anhand von neun Indikatoren gemessen, seien die Werte von 46 Punkten (2023) auf nun 51 Punkte geklettert, berichtete die Stiftung.

    Ein genauerer Blick auf einzelne Bereiche zeigt demnach: Viele Menschen verfügen über stabile soziale Beziehungen und sind bereit, Verantwortung für andere und das Gemeinwohl zu übernehmen. Das politische Interesse ist mit 65 Punkten groß. Allerdings fällt das Vertrauen in die Bundesregierung wie schon 2023 mit nur 37 Punkten schwach aus.

    Noch dürftiger (25 Punkte) sieht es demnach beim Gerechtigkeitsempfinden aus - hier sei der niedrigste Wert seit Beginn der Untersuchungen 2017 gemessen worden, schilderte die Stiftung. Die Befragten sollten hier ihre Einschätzung dazu geben, ob die wirtschaftlichen Gewinne "im Großen und Ganzen" gerecht verteilt werden in Deutschland.

    "Religiosität ist relevante soziale Ressource"

    Religion könne einen positiven Einfluss auf den Zusammenhalt haben, soziale Beziehungen festigen, Hilfsbereitschaft fördern und Menschen zum Engagement motivieren, erläutert Stiftungsexpertin Yasemin El-Menouar. Entscheidend sei weniger die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft als "die gelebte religiöse Praxis und die soziale Einbindung". Religiosität sei "eine relevante soziale Ressource". Ihr Potenzial komme aber nicht in allen Religionsgemeinschaften gleichermaßen zum Tragen.

    Empfehlung: Bürger besser mitnehmen

    Um das Verhältnis von Staat und Bürgern zu verbessern, sollten Politik und Verwaltung ihre Entscheidungen laut Stiftung besser erklären, die Bevölkerung früher und wirksamer beteiligen. Soziale Orte wie Nachbarschaftszentren, Bibliotheken, auch Kultur- und Jugendzentren oder Sportvereine müssten dauerhaft gesichert werden./wa/DP/stk







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