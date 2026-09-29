🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Labour-Parteitag

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Andy Burnhams großer Auftritt

    Für Sie zusammengefasst
    • Burnham stoppt Labours Abwärtstrend und muss liefern
    • Reformversprechen treffen auf knappe Staatsfinanzen
    • Erstes Budget wird zum entscheidenden Test für Burnham
    Labour-Parteitag - Andy Burnhams großer Auftritt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LIVERPOOL (dpa-AFX) - Vor genau einem Jahr hat er bereits ein ordentliches Poltern in Westminster ausgelöst. Damals noch als Bürgermeister von Manchester kokettierte Andy Burnham kurz vor der jährlichen Labour-Konferenz in Liverpool öffentlich mit dem Gedanken, den zu diesem Zeitpunkt schon angeschlagenen Premier Keir Starmer abzulösen. Damals blieb allerdings offen, ob hinter den Spekulationen konkrete Pläne steckten.

    Ein Jahr später - wieder bei der Parteikonferenz in Liverpool - ist Andy Burnham tatsächlich Premier und Hoffnungsträger der zuvor in Umfragen und Wahlen abgesackten britischen Sozialdemokraten. Den Abwärtstrend seiner Partei konnte er vorerst stoppen.

    Doch trotz eines Empfangs mit viel Jubel und Applaus für den Parteichef ist es dieses Mal Burnham, der sich beweisen muss. Britische Kommentatoren sind sich einig: Die Flitterwochen sind vorbei. Nun muss er liefern. Mit Spannung wird daher seine erste große Parteitagsrede erwartet.

    Die Frage nach dem Geld

    Mit dem Versprechen, das strauchelnde Großbritannien wieder auf Vordermann zu bringen und fair für alle zu gestalten, überzeugte Burnham zuletzt allen voran innerhalb der Partei. Der Ex-Bürgermeister wandte sich in seinen ersten Wochen mit einigen Versprechen an die Bevölkerung und versicherte, "gutes Wachstum in jeder Postleitzahl" zu schaffen.

    Der soziale Wohnungsbau soll ausgebaut, in Arbeitsplätze für junge Leute investiert, das Pflegesystem reformiert und Menschen ohne Dach über dem Kopf schnellstens von der Straße geholt werden. Zudem kehrt er einer Westminster-orientierten Politik den Rücken und treibt die Dezentralisierung voran.

    Doch für all diese Reformen braucht die Regierung Geld - und das ist knapp. Burnham übernahm einen angeschlagenen Staatshaushalt, der kaum Spielraum bietet. "Burnhams Plan für einen radikalen Neuanfang kollidiert mit der wirtschaftlichen Realität", analysierte etwa am Sonntag der "Guardian". Damit wird das erste Budget, das Finanzminister John Healey Ende Oktober vorlegen will, zum entscheidenden Test für Burnhams glänzende Versprechen, die der Labour-Politiker am heutigen Dienstag weiter darlegen wird.

    In seiner Rede beim Parteitag am Montag versprach Finanzminister John Healey "Haushaltsdisziplin". Großbritannien werde wieder auf "Wachstumskurs" gebracht, "mit Hoffnung für unsere jungen Menschen, mit guter Arbeit und guten Jobs und einem neuen Zeitalter der Industrialisierung".

    Burnham verspricht "sehr ehrliche" Rede

    Am Montag erklärte Burnham dem Sender LBC zufolge, "eine sehr ehrliche Parteitagsrede" halten zu wollen, die "einen ganz klaren Weg für das Land" aufzeigen werde. Dabei will er eigenen Angaben zufolge auch darauf eingehen, wie einzelne Vorhaben finanziert werden sollen.

    Die innenpolitische Bewährungsprobe folgt für den Premierminister nur wenige Tage nach einem seiner ersten größeren Auftritte auf internationalem Parkett. Bei der UN-Generaldebatte in New York bekräftigte er etwa die Unterstützung für die Ukraine und forderte Regulierungen für KI-Systeme. Bei seinem ersten persönlichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump musste er diplomatisches Geschick beweisen und heimste sich sogar Lob ein: "Ich glaube, er wird ein großartiger Premierminister sein", sagte der Republikaner.

    Negative Schlagzeilen generierte der Ex-Bürgermeister in den ersten Wochen seiner Amtszeit trotz erster Tests also kaum, auch wenn im politisch aufgeregten Großbritannien die Gerüchteküche gerne weiter vor sich hin brodelt: Kurz vor der Parteikonferenz brachte etwa ein Medienbericht das Thema Neuwahl ins Spiel. Berater aus der Downing Street sollen Burnham eine vorgezogene Parlamentswahl im Frühjahr nahegelegt haben, heißt es im "Telegraph". Aktuelle Modelle und Umfragen zeigen, dass Labour im Falle einer Neuwahl zwar vorn bliebe, die absolute Mehrheit jedoch verpassen würde.

    Dem Rumoren setzte Burnham jedoch bereits ein Ende. Die nächste Wahl werde im Jahr 2029 stattfinden, versicherte er zuletzt. Bis dahin will er das Land nach vorn bringen. Ob der "Lad" aus dem Norden diese Rufe auch dann noch derart selbstbewusst zum Verstummen bringen kann, wenn er sich mit der ersten größeren Krise konfrontiert sieht, bleibt abzuwarten./pba/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Labour-Parteitag Andy Burnhams großer Auftritt Vor genau einem Jahr hat er bereits ein ordentliches Poltern in Westminster ausgelöst. Damals noch als Bürgermeister von Manchester kokettierte Andy Burnham kurz vor der jährlichen Labour-Konferenz in Liverpool öffentlich mit dem Gedanken, den zu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     