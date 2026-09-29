Australien hebt Zins auf 15-Jahres-Hoch: Jetzt kommt der Härtetest

Im Kampf gegen die Inflation zieht die australische Notenbank die Zügel weiter an. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent erhöht. So hoch lag er seit 15 Jahren nicht mehr. Laut Reuters entsprach die Entscheidung den Erwartungen der Ökonomen.



Es ist bereits die vierte Zinserhöhung der RBA in diesem Jahr. Insgesamt hat sie den Leitzins damit um einen Prozentpunkt erhöht. Trotzdem liegt die Inflation weiterhin über dem Zielkorridor von zwei bis drei Prozent. Im März erreichte die Teuerungsrate 4,6 Prozent, im Juli lag sie bei 3,5 Prozent. Die Zahl für den Monat August soll am Mittwoch veröffentlicht werden.



Hinter dem anhaltenden Preisdruck stehen nach Einschätzung der RBA sowohl inländische Faktoren als auch höhere Energiekosten infolge des Iran-Kriegs. Bereits bei ihrer vorigen Sitzung bezeichnete die Notenbank die Inflation als zu hoch. Die Bank of America sah in den Juli-Daten laut CNBC ein Warnsignal, da sich die Teuerung nicht dem Ziel nähere, sondern sich beschleunige. Auch die Kerninflation habe in den vergangenen Monaten angezogen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass höhere Energiekosten auf weitere Preise durchschlagen könnten.



Gleichzeitig verliert die Wirtschaft an Tempo. Im zweiten Quartal wuchs sie um 2,1 Prozent, nach 2,5 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Die RBA hatte vor einer Wachstumsabkühlung bei steigenden Zinsen gewarnt. Die Zentralbank muss den Preisdruck eindämmen, ohne die Konjunktur aus den Augen zu verlieren. Die Inflationszahl für August wird zeigen, wie groß dieser Druck vor dem jüngsten Zinsschritt noch war.

Eine Stunde von Handelsschluss steht der australische Leitindex S&P/ASX 200 leicht im Minus bei 8.671,10 Punkten (07:00 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Der AU 200 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 8.573PKT auf Ariva Indikation (28. September 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.



