🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAU 200 IndexvorwärtsNachrichten zu AU 200

    Inflation hält die RBA in Atem

    933 Aufrufe 933 0 Kommentare 0 Kommentare

    Australien hebt Zins auf 15-Jahres-Hoch: Jetzt kommt der Härtetest

    Die australische Notenbank hat zum vierten Mal in diesem Jahr den Zinssatz erhöht. Die Inflation liegt über dem Zielkorridor, während das Wachstum nachlässt. Am Mittwoch steht der nächste Test an.

    Inflation hält die RBA in Atem - Australien hebt Zins auf 15-Jahres-Hoch: Jetzt kommt der Härtetest
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Im Kampf gegen die Inflation zieht die australische Notenbank die Zügel weiter an. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent erhöht. So hoch lag er seit 15 Jahren nicht mehr. Laut Reuters entsprach die Entscheidung den Erwartungen der Ökonomen.

    Es ist bereits die vierte Zinserhöhung der RBA in diesem Jahr. Insgesamt hat sie den Leitzins damit um einen Prozentpunkt erhöht. Trotzdem liegt die Inflation weiterhin über dem Zielkorridor von zwei bis drei Prozent. Im März erreichte die Teuerungsrate 4,6 Prozent, im Juli lag sie bei 3,5 Prozent. Die Zahl für den Monat August soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

    Hinter dem anhaltenden Preisdruck stehen nach Einschätzung der RBA sowohl inländische Faktoren als auch höhere Energiekosten infolge des Iran-Kriegs. Bereits bei ihrer vorigen Sitzung bezeichnete die Notenbank die Inflation als zu hoch. Die Bank of America sah in den Juli-Daten laut CNBC ein Warnsignal, da sich die Teuerung nicht dem Ziel nähere, sondern sich beschleunige. Auch die Kerninflation habe in den vergangenen Monaten angezogen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass höhere Energiekosten auf weitere Preise durchschlagen könnten.

    Gleichzeitig verliert die Wirtschaft an Tempo. Im zweiten Quartal wuchs sie um 2,1 Prozent, nach 2,5 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Die RBA hatte vor einer Wachstumsabkühlung bei steigenden Zinsen gewarnt. Die Zentralbank muss den Preisdruck eindämmen, ohne die Konjunktur aus den Augen zu verlieren. Die Inflationszahl für August wird zeigen, wie groß dieser Druck vor dem jüngsten Zinsschritt noch war.

     Eine Stunde von Handelsschluss steht der australische Leitindex S&P/ASX 200 leicht im Minus bei 8.671,10 Punkten (07:00 Uhr MESZ).  

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Der AU 200 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 8.573PKT auf Ariva Indikation (28. September 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.





    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inflation hält die RBA in Atem Australien hebt Zins auf 15-Jahres-Hoch: Jetzt kommt der Härtetest Die australische Notenbank hat zum vierten Mal in diesem Jahr den Zinssatz erhöht. Die Inflation liegt über dem Zielkorridor, während das Wachstum nachlässt. Am Mittwoch steht der nächste Test an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     