🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJulius Baer Group AktievorwärtsNachrichten zu Julius Baer Group
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    FINMA-Verfahren wegen Altlasten: Julius Bär bestätigt Abschluss

    Julius Bär schliesst ein wichtiges Kapitel ab: Die FINMA beendet ihr Enforcementverfahren, während die Bank Governance, Kontrolle und Strategie neu ausrichtet.

    FINMA-Verfahren wegen Altlasten: Julius Bär bestätigt Abschluss
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Die FINMA hat ihr konsolidiertes Enforcementverfahren zu einem Kreditereignis im früheren Private-Debt-Geschäft und Geldwäscherei-Altlasten abgeschlossen; die Fälle stammen aus der Zeit vor dem heutigen Führungsteam.
    • Julius Bär anerkennt die Schlussfolgerungen der FINMA und erklärt, die Probleme mit umfassenden, mit der Aufsicht abgestimmten Massnahmen angegangen zu haben.
    • Die Gruppe hat das Private-Debt-Geschäft abgewickelt und Risiko-, Compliance- und Governance-Strukturen grundlegend überarbeitet und gestärkt.
    • Julius Bär hält am Strategiezyklus 2026–2028 und seinen Mittelfristzielen fest; der Fokus liegt auf Wealth Management und nachhaltigem Wachstum.
    • Die zusätzliche CET1-Kapitalanforderung wurde von CHF 500 Mio. auf CHF 250 Mio. gesenkt; daraus ergibt sich eine faktische Mindestquote von 9,4 %. Die tatsächliche CET1-Quote lag Ende Juni 2026 bei 18,5 %.
    • Julius Bär hat bei der FINMA einen Antrag für ein Aktienrückkaufprogramm eingereicht; die endgültige Genehmigung steht noch aus.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 01.02.2027.


    Julius Baer Group

    -0,66 %
    -1,73 %
    -6,72 %
    +2,11 %
    +29,61 %
    +24,92 %
    +31,07 %
    +111,69 %
    +211,33 %
    ISIN:CH0102484968WKN:A0YBDU
    Julius Baer Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FINMA-Verfahren wegen Altlasten: Julius Bär bestätigt Abschluss Julius Bär schliesst ein wichtiges Kapitel ab: Die FINMA beendet ihr Enforcementverfahren, während die Bank Governance, Kontrolle und Strategie neu ausrichtet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     