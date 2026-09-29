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    HORNBACH mit starkem Halbjahr: Expansion nimmt jetzt Fahrt auf

    HORNBACH bleibt auf Wachstumskurs: Steigende Umsätze, solide Erträge und konsequente Expansion prägen das erste Halbjahr 2026/27 – trotz anhaltend unsicherem Umfeld.

    HORNBACH mit starkem Halbjahr: Expansion nimmt jetzt Fahrt auf
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Der Nettoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/27 um 6,0 % auf 3,82 Mrd. Euro; im zweiten Quartal betrug das Wachstum 7,3 %.
    • Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Halbjahr um 4,9 % auf 285,6 Mio. Euro. Höhere Roherträge glichen gestiegene Kosten aus; die bereinigte EBIT-Marge lag bei 7,5 %.
    • HORNBACH gewann Marktanteile: Der flächenbereinigte Umsatz wuchs im Halbjahr um 4,0 %, der Online-Umsatz um 8,6 % auf 485,8 Mio. Euro.
    • Die Expansion wurde mit neuen Märkten in Trnava (Slowakei) und Graz (Österreich) fortgesetzt. Zudem ist die Übernahme von sechs Hellweg-Standorten in Deutschland geplant; Serbien wird als neuer Markt erschlossen.
    • Der operative Cashflow stieg auf 352,0 Mio. Euro. Die Investitionen erhöhten sich um 13,5 % auf 121,0 Mio. Euro, vor allem wegen der Expansion.
    • Die Jahresprognose wurde trotz geopolitischer Unsicherheiten bestätigt: Für 2026/27 erwartet HORNBACH einen Umsatz auf oder leicht über Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBIT etwa auf Vorjahresniveau.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HORNBACH Holding ist am 29.09.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.254,81PKT (+0,57 %).


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    ISIN:DE0006083405WKN:608340
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