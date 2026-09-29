SMAG Mobile Antenna Masts: Umsatz und Leistung im Halbjahr stark gestiegen
SMAG verzeichnet 2026 ein gemischtes erstes Halbjahr: deutliche Zuwächse bei Leistung und Auftragsbestand, doch die Profitabilität leidet unter teurem Hochlauf und Projektmix.
Foto: adobe.stock.com
- Die Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 20 % auf 20,2 Mio. Euro; der Umsatz erhöhte sich um 15 % auf 12,6 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBIT sank von 2,7 Mio. auf 0,5 Mio. Euro; die Marge fiel von 16,3 % auf 2,6 %. Als Gründe nennt SMAG den kostenintensiven Produktionshochlauf und einen ungünstigeren Projekt- und Produktmix.
- Der Free Cashflow verbesserte sich auf 0,6 Mio. Euro, nach minus 1,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Der gesamte Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 weiterhin bei 1,4 Mrd. Euro. Die Festaufträge stiegen gegenüber Ende 2025 um 30 % auf 182 Mio. Euro.
- Ein im Juni abgeschlossener Auftrag eines langjährigen Kunden für den Einsatz an der NATO-Ostflanke hat ein Nettoauftragsvolumen von rund 34 Mio. Euro.
- SMAG bestätigt die Jahresprognose 2026: 55 bis 60 Mio. Euro Gesamtleistung und eine bereinigte EBIT-Marge von 19 bis 21 %. Für 2027 und danach erwartet das Unternehmen steigende Produktionsmengen.
Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,45EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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