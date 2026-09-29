🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMAG Mobile Antenna Masts AktievorwärtsNachrichten zu SMAG Mobile Antenna Masts
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMAG Mobile Antenna Masts: Umsatz und Leistung im Halbjahr stark gestiegen

    SMAG verzeichnet 2026 ein gemischtes erstes Halbjahr: deutliche Zuwächse bei Leistung und Auftragsbestand, doch die Profitabilität leidet unter teurem Hochlauf und Projektmix.

    SMAG Mobile Antenna Masts: Umsatz und Leistung im Halbjahr stark gestiegen
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 20 % auf 20,2 Mio. Euro; der Umsatz erhöhte sich um 15 % auf 12,6 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBIT sank von 2,7 Mio. auf 0,5 Mio. Euro; die Marge fiel von 16,3 % auf 2,6 %. Als Gründe nennt SMAG den kostenintensiven Produktionshochlauf und einen ungünstigeren Projekt- und Produktmix.
    • Der Free Cashflow verbesserte sich auf 0,6 Mio. Euro, nach minus 1,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Der gesamte Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 weiterhin bei 1,4 Mrd. Euro. Die Festaufträge stiegen gegenüber Ende 2025 um 30 % auf 182 Mio. Euro.
    • Ein im Juni abgeschlossener Auftrag eines langjährigen Kunden für den Einsatz an der NATO-Ostflanke hat ein Nettoauftragsvolumen von rund 34 Mio. Euro.
    • SMAG bestätigt die Jahresprognose 2026: 55 bis 60 Mio. Euro Gesamtleistung und eine bereinigte EBIT-Marge von 19 bis 21 %. Für 2027 und danach erwartet das Unternehmen steigende Produktionsmengen.

    Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,45EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    SMAG Mobile Antenna Masts

    0,00 %
    0,00 %
    -2,12 %
    -51,98 %
    ISIN:DE000A42FR12WKN:A42FR1
    SMAG Mobile Antenna Masts direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SMAG Mobile Antenna Masts: Umsatz und Leistung im Halbjahr stark gestiegen SMAG verzeichnet 2026 ein gemischtes erstes Halbjahr: deutliche Zuwächse bei Leistung und Auftragsbestand, doch die Profitabilität leidet unter teurem Hochlauf und Projektmix.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     