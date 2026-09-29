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    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli passt Umsatz-Ausblick 2026 an

    Lindt & Sprüngli kühlt die Wachstumserwartungen ab: Preisdruck, Hitze und schwächere Bestellungen bremsen 2026 – doch ab 2027 sollen Innovationen wieder für Tempo sorgen.

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli passt Umsatz-Ausblick 2026 an
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
    • Lindt & Sprüngli senkt die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 von 4–6 % auf 0–2 %.
    • Gründe sind eine hohe Preissensibilität und schwächere Auftragsvolumen, besonders im saisonalen Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich.
    • Die extreme Sommerhitze belastete zusätzlich die Umsätze in Europa; Nordamerika und Asien verzeichneten dagegen robustes Wachstum.
    • Die erwartete Verbesserung der EBIT-Marge 2026 um 20–40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr bleibt bestätigt.
    • Für 2027 erwartet Lindt wieder positives Volumenwachstum, gestützt durch höhere Markeninvestitionen, Innovationen, eine angepasste Preisstrategie und Kosteneinsparungen.
    • Die mittel- bis langfristigen Ziele ab 2028 bleiben bestehen: 6–8 % organisches Umsatzwachstum und eine jährliche EBIT-Margenverbesserung von 20–40 Basispunkten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 09.03.2027.

    Der Kurs von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 94.200,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im Minus.


    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    -0,63 %
    -0,84 %
    -2,48 %
    -11,22 %
    -26,86 %
    -8,99 %
    -5,71 %
    +59,11 %
    +373,37 %
    ISIN:CH0010570759WKN:859568
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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