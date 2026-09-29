Chocoladefabriken Lindt & Spruengli passt Umsatz-Ausblick 2026 an
Lindt & Sprüngli kühlt die Wachstumserwartungen ab: Preisdruck, Hitze und schwächere Bestellungen bremsen 2026 – doch ab 2027 sollen Innovationen wieder für Tempo sorgen.
Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
- Lindt & Sprüngli senkt die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 von 4–6 % auf 0–2 %.
- Gründe sind eine hohe Preissensibilität und schwächere Auftragsvolumen, besonders im saisonalen Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich.
- Die extreme Sommerhitze belastete zusätzlich die Umsätze in Europa; Nordamerika und Asien verzeichneten dagegen robustes Wachstum.
- Die erwartete Verbesserung der EBIT-Marge 2026 um 20–40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr bleibt bestätigt.
- Für 2027 erwartet Lindt wieder positives Volumenwachstum, gestützt durch höhere Markeninvestitionen, Innovationen, eine angepasste Preisstrategie und Kosteneinsparungen.
- Die mittel- bis langfristigen Ziele ab 2028 bleiben bestehen: 6–8 % organisches Umsatzwachstum und eine jährliche EBIT-Margenverbesserung von 20–40 Basispunkten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 09.03.2027.
Der Kurs von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 94.200,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im Minus.
-0,63 %
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