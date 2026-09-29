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    Evotec kündigt Wechsel an: Das ändert sich beim Chief Scientific Officer

    Nach 16 prägenden Jahren bei Evotec kündigt das Unternehmen einen bedeutenden Führungswechsel in der wissenschaftlichen Leitung an.

    Evotec kündigt Wechsel an: Das ändert sich beim Chief Scientific Officer
    Foto: pressfoto - freepik
    • Dr. Cord Dohrmann scheidet zum 30. September 2026 im gegenseitigen Einvernehmen als Chief Scientific Officer (CSO) von Evotec aus.
    • Dohrmann war seit 2010 CSO und Vorstandsmitglied; er war insgesamt 16 Jahre für Evotec tätig.
    • Evotec hat die Suche nach einer Nachfolge bereits aufgenommen.
    • CEO Christian Wojczewski würdigte Dohrmanns Beitrag zur wissenschaftlichen Exzellenz und Innovationskultur des Unternehmens.
    • Dohrmann baute wichtige Kompetenzen und Plattformen mit auf, darunter iPSC-basierte Technologien und Omics-Kapazitäten.
    • Evotec zufolge soll die von Dohrmann aufgebaute wissenschaftliche Infrastruktur künftig weiteres Wachstum und die Profitabilität unterstützen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8580EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.254,81PKT (+0,57 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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