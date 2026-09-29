Evotec kündigt Wechsel an: Das ändert sich beim Chief Scientific Officer
Nach 16 prägenden Jahren bei Evotec kündigt das Unternehmen einen bedeutenden Führungswechsel in der wissenschaftlichen Leitung an.
Foto: pressfoto - freepik
- Dr. Cord Dohrmann scheidet zum 30. September 2026 im gegenseitigen Einvernehmen als Chief Scientific Officer (CSO) von Evotec aus.
- Dohrmann war seit 2010 CSO und Vorstandsmitglied; er war insgesamt 16 Jahre für Evotec tätig.
- Evotec hat die Suche nach einer Nachfolge bereits aufgenommen.
- CEO Christian Wojczewski würdigte Dohrmanns Beitrag zur wissenschaftlichen Exzellenz und Innovationskultur des Unternehmens.
- Dohrmann baute wichtige Kompetenzen und Plattformen mit auf, darunter iPSC-basierte Technologien und Omics-Kapazitäten.
- Evotec zufolge soll die von Dohrmann aufgebaute wissenschaftliche Infrastruktur künftig weiteres Wachstum und die Profitabilität unterstützen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8580EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.254,81PKT (+0,57 %).
0,00 %
+2,06 %
-13,93 %
-40,77 %
-51,94 %
-84,50 %
-92,83 %
-42,64 %
-80,82 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte