Medios peilt 2031 3,1 Mrd. € Umsatz und doppelt so viel adjusted EBITDA an
Medios zündet die nächste Stufe: Mit „Medios Next Level“ formt sich der Spezialpharma-Spezialist zur technologiegetriebenen Pharma-Services-Gruppe mit klaren Wachstumszielen bis 2031.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Medios will sich mit der Strategie „Medios Next Level“ von einem Specialty-Pharma-Unternehmen zu einer fokussierten, technologiegetriebenen Pharma-Services-Gruppe weiterentwickeln.
- Bis 2031 soll der Umsatz auf rund 3,1 Mrd. € steigen – etwa 50 % mehr als 2025; das bereinigte EBITDA soll sich auf rund 170 Mio. € verdoppeln.
- Die bisherige Geschäftsstruktur wird durch zwei Segmente ersetzt: Specialty Pharma Supply als Cashflow-Treiber und Compounding als margenstärkerer Wachstumstreiber.
- Medios plant bis 2031 rund 5 % jährliches organisches Umsatzwachstum; zusätzlich sollen Compounding-Zukäufe etwa 300 Mio. € Umsatz beitragen.
- Die geplante Mehrheitsübernahme von Caelo soll Medios’ vertikale Integration bei Wirk- und Hilfsstoffen stärken und den Ausbau des Compounding-Geschäfts in Europa unterstützen.
- Medios begrenzt die Nettoverschuldung intern auf höchstens das 2,0-Fache des EBITDA; bis 2031 sind rund 325 Mio. € finanzieller Spielraum für Übernahmen vorgesehen, daneben kommen Dividenden oder Aktienrückkäufe infrage.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Medios ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,270EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,64 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,160EUR das entspricht einem Minus von -0,98 % seit der Veröffentlichung.
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