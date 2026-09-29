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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax hält sich stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte trotz Börsenschwäche stabil bleiben
    • Höhere Ölpreise und Renditen belasten US-Börsen
    • Asiens Börsen fallen wegen steigender Renditen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax hält sich stabil
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - DAX STABIL - Am Aktienmarkt bleiben die Augen der Anleger am Dienstag auf die steigenden Ölpreise und den anhaltenden Ausverkauf an den Anleihemärkten gerichtet. Mit relativ wenig Technologie-Anteil dürfte sich der Dax jedoch der internationalen Schwäche in dieser Branche aber entziehen können, die nach der New Yorker Nasdaq in Asien auch die Börse in Seoul nochmals etwas belastete. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.410 Punkte. Die Ölpreise steigen derzeit wieder, während der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran nachlässt. Von ölpreisbedingten Inflationssorgen angetrieben hatten zunehmende Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed am Montag die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs getrieben.

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    USA: - VERLUSTE - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus. Der Dow Jones Industrial sank um 0,67 Prozent auf 51.481,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,77 Prozent auf 7.683,69 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,08 Prozent auf 30.276,81 Punkte abwärts.

    ASIEN: - VERLUSTE - Ein Anstieg der Anleiherenditen vor allem in den USA hat am Dienstag die Börsen Asiens belastet. So spekulieren Anleger angesichts hoher Ölpreise und damit verbundener Inflationssorgen zunehmend auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung in den USA. In Japan fiel der Nikkei 225 im späten Handel um 1,4 Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt knapp im Minus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0, Prozent sank. Verluste verzeichneten auch die Börsen in Südkorea und Indien.

    ^
    DAX 25.374,42 -0,13% XDAX 25.512,30 -0,17% EuroSTOXX 50 6.301,28 -0,02% Stoxx50 5.357,91 0,08%

    DJIA 51.481,51 -0,67% S&P 500 7.683,69 -0,77% NASDAQ 100 30.276,81 -1,08% °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 119,35 -0,10%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1359 -0,10%
    USD/Yen 157,52 0,08%
    Euro/Yen 178,93 0,03%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 83.148 -0,38%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

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    Brent 107,30 +1,69 USD WTI 94,29 +1,69 USD °

    /mis





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

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