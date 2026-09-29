Silver Tiger Metals Inc. gibt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 87 Millionen Dollar sowie eine Aktualisierung der Kapitalkosten für das Projekt El Tigre bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND DARF NICHT AN US-AMERIKANISCHE PRESSEDIENSTE WEITERGELEITET ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERÖFFENTLICHT WERDEN

Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

HALIFAX, NOVA SCOTIA / 21. September 2026 / IRW-Press / Silver Tiger Metals Inc. (TSX:SLVR, OTCQX:SLVTF) (das „Unternehmen“ oder „Silver Tiger“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/silver-tiger ... – freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Stifel Nicolaus Canada Inc. („Stifel Canada“) in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (die „Konsortialbanken“) abgeschlossen hat, wonach sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, im Rahmen eines Festübernahmegeschäfts 87.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,00 C$ pro Einheit zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 87 Millionen C$ einbringt (das „Angebot“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft und einem halben Optionsschein (jeder ganze Optionsschein wird als „Optionsschein“ bezeichnet). Jeder Optionsschein kann innerhalb einer Ausübungsfrist von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots zum Preis von 1,35 C$ pro Optionsaktie in eine Stammaktie der Gesellschaft (eine „Optionsaktie“) umgewandelt werden.

Die Gesellschaft gewährt den Konsortialbanken eine Option, die ganz oder teilweise jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 15 % des Angebots zu erwerben. Wird diese Option vollständig ausgeübt, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von 13.050.000 C$ erzielt, und die gesamten Bruttoerlöse des Angebots belaufen sich auf etwa 100 Millionen C$.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsausgaben im Silber-Gold-Projekt „El Tigre“ des Unternehmens in Sonora, Mexiko (das „Projekt“), sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Emission ist für den 13. Oktober 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum vorgesehen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX und die Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die Anteile werden im Rahmen eines Kurzprospekts angeboten, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec eingereicht wird. Die Anteile werden außerdem an US-Käufer im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen nach Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft, sofern keine Prospektpflicht oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Bundesstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Der vorläufige Kurzprospekt und der endgültige Kurzprospekt werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein. Exemplare des vorläufigen Kurzprospekts und des endgültigen Kurzprospekts können auch bei der Gesellschaft oder bei Stifel Canada, z. Hd.:ProspectusCanada@stifel.com , angefordert werden.

Aktualisierung der Investitionsausgaben für das Projekt El Tigre

Das Unternehmen gibt zudem einen aktuellen Überblick über die erwarteten Investitionsausgaben („CapEx“) für den Bau der Mine und der Aufbereitungsanlage für die Stockwork-Zone im Rahmen des Projekts.

Am 18. März 2026 genehmigte der Vorstand der Gesellschaft den Baubeschluss für die Stockwork-Zone im Rahmen des Projekts und schloss im selben Monat einen Vertrag über Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauleitungsvertrag (der „EPCM“) mit Kappes, Cassiday & Associates („KCA“) und Kappes, Cassiday del Norte S de RL de CV („KCN“) ab, um den Bau der Mine und der Aufbereitungsanlage im Rahmen des Projekts zu unterstützen. Das Unternehmen stellte zudem ein eigenes, erfahrenes Führungsteam für den Bergwerksbau ein, das mit KCA und KCN zusammenarbeiten soll. Die Inbetriebnahme und der erste Betoniervorgang sind für Dezember 2027 vorgesehen.

Die aktualisierten geschätzten Investitionskosten für das Projekt belaufen sich nun auf etwa 124 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um etwa 37 Millionen US-Dollar gegenüber der ursprünglichen Investitionskostenschätzung im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Vor-Machbarkeitsstudie zur Stockwork-Zone und vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Untertagebaus des Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko“ mit Gültigkeit ab dem 20. Juni 2025 und datiert vom 22. Januar 2026 (der „Technische Bericht 2026“)), bestehend aus ca. 108 Millionen US-Dollar im Rahmen des EPCM-Vertrags und ca. 16 Millionen US-Dollar, die direkt vom Unternehmen verwaltet werden.

Die aktualisierte Schätzung der Investitionsausgaben ergibt sich aus folgenden Faktoren:

Nach Fertigstellung des technischen Berichts mit dem Titel „Vorstudie zur Machbarkeit des Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko, für Silver Tiger Metals Inc.“ mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 und vom 6. Dezember 2024 (der „Technische Bericht 2024 “) schloss das Unternehmen einen Front-End-Engineering-and-Design-Vertrag (FEED) mit KCA ab, der eine Überprüfung und Aktualisierung der CapEx-Schätzung beinhaltete. Die erhöhten CapEx waren das Ergebnis dieser detaillierten Untersuchung, die Folgendes widerspiegelte: Der Kostenanstieg in der Bergbauindustrie war in den letzten Jahren erheblich und hat im Vergleich zum Zeitpunkt des Technischen Berichts 2024 schätzungsweise 10 % zur aktuellen CapEx-Schätzung beigetragen. Im Anschluss an den Technischen Bericht 2026 führte das Unternehmen zusätzliche geotechnische Bohrungen durch und erweiterte auf der Grundlage dieser Analyse den Umfang der Erdarbeiten um etwa 25 Millionen US-Dollar. Insbesondere haben sich die Mengen der Klasse C (das Material, das gesprengt werden muss) im endgültigen Entwurf nahezu verdoppelt. Das Unternehmen hat mit lokalen Lieferanten verbindliche Lieferverträge für wichtige Ausrüstungsgegenstände abgeschlossen, darunter die Brechanlage, den Merrill-Crowe-Fällkreis sowie die Förder- und Stapelsysteme. Die ausgehandelten Preise führten im Vergleich zum Technischen Bericht 2026 zu zusätzlichen Kosten, was im Einklang mit den in der Branche realisierten Kostensteigerungen steht.



Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der im Technischen Bericht 2026 für die Stockwork-Zone enthaltenen Wirtschaftlichkeitsanalyse auf bestimmten Annahmen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Berichts basierten und dass diese Annahmen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den darin dargestellten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, unter anderem die Auswirkungen der erhöhten CapEx-Schätzung auf die im Technischen Bericht 2026 für die Stockwork-Zone enthaltene wirtschaftliche Analyse zu berücksichtigen.

Zum 10. September 2026 hatte das Unternehmen vertraglich rund 81 Millionen US-Dollar zugesagt, was etwa 66 % der geschätzten Gesamtinvestitionsausgaben entspricht, und rund 17 Millionen US-Dollar für den Investitionsbedarf aufgewendet. Die folgende Tabelle fasst den geschätzten verbleibenden Investitionsbedarf des Unternehmens sowie die Pro-forma-Liquiditätslage nach Abschluss der Emission zusammen.

in Mio. C$ Aktueller Kassenbestand 90 Bruttoerlös aus dem Angebot(1) 87 Abzüglich: Barprovision der Konsortialbanken(2) (4) Pro-forma-Kassenbestand nach dem Börsengang(3) 173 Geschätzter verbleibender Investitionsbedarf(4) (150) Liquiditätsüberschuss nach Finanzierung des verbleibenden Investitionsbedarfs 23

Anmerkungen:

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde sich der Bruttoerlös aus dem Angebot auf etwa 100 Millionen C$ belaufen. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde die Barprovision der Konsortialbanken etwa 5 Millionen C$ betragen. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde der Pro-forma-Kassenbestand nach dem Angebot etwa 185 Millionen C$ betragen und der Liquiditätsüberschuss nach Finanzierung des geschätzten verbleibenden Investitionsbedarfs etwa 35 Millionen C$. Entspricht dem geschätzten verbleibenden Investitionsbedarf des Unternehmens zum 10. September 2026, basierend auf den aktualisierten geschätzten Investitionsausgaben von ca. 124 Millionen US-Dollar abzüglich ca. 17 Millionen US-Dollar, die bis zu diesem Datum angefallen sind, und umgerechnet in kanadische Dollar unter Verwendung des täglichen Wechselkurses der Bank of Canada für den US-Dollar am 18. September 2026.

Über Silver Tiger

Silver Tiger erschließt das Projekt „El Tigre Stockwork Zone“, ein Silber- und Gold-Haufenlaugungsprojekt in Sonora, Mexiko. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Silver Tiger und erstreckt sich über mehr als 37.000 Hektar. Der technische Bericht 2026 ist auf SEDAR+ und im Profil des Unternehmens sowie auf dessen Website unter www.silvertigermetals.com verfügbar.

Qualifizierte Person

Dave Duncan, P. Geo., VP Exploration bei Silver Tiger, ist die qualifizierte Person für Silver Tiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101. Herr Duncan hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Glenn Jessome, Präsident und Vorstandsvorsitzender

902 492 0298

jessome@silvertigermetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, des Abschlusses des Angebots und der Genehmigung durch die TSX, des Projekts, der Kapitalkostenschätzungen und der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung des Projekts, des Baufortschritts und des Zeitplans sowie der zukünftigen Pläne und Ziele von Silver Tiger, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit dem Fortbestand von Silver Tiger und seinen Tochtergesellschaften als laufendes Unternehmen, den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, den Rohstoffpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und der Leistung des Projekts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Silver Tiger abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von Silver Tiger, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeute sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für Silver Tiger geltenden Risikofaktoren finden sich in den von Silver Tiger von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

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Die Silver Tiger Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,30 % und einem Kurs von 0,890EUR auf Toronto (28. September 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.