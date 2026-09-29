MongoDB stürzt massiv nach CEO-Wechsel zu Meta ab

Ein überraschender Abgang an der Konzernspitze hat die MongoDB -Aktie am Montag abstürzen lassen. Die Papiere des Datenbanksoftware-Spezialisten schlossen 18,46 Prozent tiefer bei 334,68 US-Dollar. Auslöser war der überraschende Rücktritt von CEO Chirantan Desai, der nach nicht einmal einem Jahr im Amt zu Meta wechselt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Desai übernimmt dort als Chief Enterprise Platform Officer die Führung einer neuen Geschäftseinheit. Zuckerberg bezeichnet die neu geschaffene Meta Enterprise Platform als den nächsten großen Pfeiler des Konzerns. Sie soll Metas KI-Technologien stärker für Unternehmen und Entwickler zugänglich machen. Dazu gehören zunächst der KI-Agent Muse, Meta Business Agent, Muse API und Muse Code. Desai soll die neue Sparte aufbauen.

Die Meta-Aktie konnte von der Ankündigung allerdings nicht profitieren. Die Papiere schlossen am Montag 4,79 Prozent tiefer bei 715,62 US-Dollar.

Für MongoDB kommt der Wechsel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bereits am Dienstag steht der Investor Day an, bei dem das Unternehmen eigentlich seine langfristige Strategie, seine KI-Roadmap und neue Wachstumschancen präsentieren will.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

Zweiter CEO-Wechsel in weniger als einem Jahr

Desai hatte die Führung von MongoDB erst im November 2025 von Dev Ittycheria übernommen. Nun kehrt sein Vorgänger vorübergehend auf den Chefsessel zurück. Ittycheria führte MongoDB bereits von 2014 bis 2025 und soll als Interimspräsident und CEO übernehmen, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist. Der Verwaltungsrat hat dafür bereits eine Personalberatung eingeschaltet.

MongoDB betonte zugleich, dass Desais Ausscheiden nicht auf Meinungsverschiedenheiten über das Geschäft, die Strategie oder Unternehmenspraktiken zurückzuführen sei. Zudem hält der Konzern an seiner Prognose für das dritte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2027 fest.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!