Silber im Plus +0,31 % binnen 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,17366USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 60,80USD ein Wert von 15.855,1USD geworden – ein Gewinn von +217,10 %.

Silber steigt moderat umauf 60,80. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den jüngsten Silberpreisrückgang auf rund 60–61 US-Dollar und die Sorge vor weiteren Verlusten bis 50 US-Dollar oder darunter. Charttechnisch wird ein seit Jahresbeginn bestehender Abwärtskanal gesehen; 54,72 US-Dollar gelten als wichtige Marke. Einige verweisen zugleich auf langfristiges Aufholpotenzial gegenüber Gold und nutzen Rücksetzer für gestaffelte Käufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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