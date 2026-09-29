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    EPAM belegt Platz 1 in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Service Delivery in der Schweizer Whitelane-Studie 2026

    EPAM belegt Platz 1 in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Service Delivery in der Schweizer Whitelane-Studie 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Spitzenplatzierungen in den kundenorientierten Rankings in den Bereichen allgemeine Zufriedenheit, Applictaion Services, Service Delivery, Kundenbetreuung und End-to-End-Sicherheit spiegeln das Vertrauen der Schweizer Unternehmen in die konsequente Umsetzung durch EPAM und seine strategischen Technologiepartnerschaften wider.

    NEWTOWN, Pa. Und GENF, 29. SEPTEMBER 2026 /PRNewswire/ --  EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) wurde von seinen Kunden in der „2026 IT Sourcing Study" von Whitelane Research als einer der leistungsstärksten IT-Dienstleister in der Schweiz ausgezeichnet und belegte bei mehreren wichtigen Kennzahlen zu Kundenzufriedenheit und Servicequalität den ersten Platz.

    EPAM Ranks #1 for Satisfaction and Delivery in 2026 Swiss Whitelane Research Study

    EPAM belegte in der Schweiz den ersten Platz in den Bereichen allgemeine Zufriedenheit und Anwendungsdienste ("Application Services") und erzielte in beiden Kategorien 83 Prozent; zudem führte das Unternehmen die Studie in den Bereichen Leistungserbringung ("Service Delivery") und Kundenbetreuung mit 86 Prozent an. Die Ergebnisse zeugen von einer durchgängig positiven Kundenerfahrung, die sich über die technische Umsetzung, die Qualität des Service und das strategische Beziehungsmanagement erstreckt.

    „Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden, das sich in den starken Ergebnissen und in den Partnerschaften widerspiegelt, die wir auf dem gesamten Schweizer Markt aufgebaut haben", sagt Enver Amdiy, SVP und Leiter des Geschäftsbereichs Europa bei EPAM. „Unser Fokus liegt darauf, uns eng an den strategischen Prioritäten unserer Kunden auszurichten und ihnen dabei zu helfen, zu skalieren, neue Technologien einzuführen und Technologieinvestitionen in messbare Gewinne bei Produktivität, Effizienz und Business Performance umzuwandeln."

    In der Studie aus dem Jahr 2026 bewerteten mehr als 170 hochrangige IT-Entscheidungsträger aus den Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben über 400 verschiedene IT-Beschaffungsbeziehungen anhand von Schlüsselkennzahlen und IT-Bereichen und lieferten damit einen der repräsentativsten „Voice-of-the-Customer"-Berichte zum IT-Dienstleistungsmarkt in der Schweiz. Die Umfrageteilnehmer bewerteten 22 Dienstleister in verschiedenen Leistungskategorien, wobei EPAM in den folgenden Kategorien als „außergewöhnlich leistungsstark" eingestuft wurde:

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